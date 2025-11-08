Google: migliorata la lente di ingrandimento con una nuova funzionalità

Come sicuramente saprete Google si impegna costantemente a mantenere tutte le sue applicazioni aggiornate con funzionalità al passo coi tempi e in grado di migliorare l’esperienza d’uso di tutti i consumatori, la società adopera le sue risorse dunque per fornire update regolari sia per le applicazioni incluse all’interno di Android sia per quelle esclusive della sua gamma Pixel, una tra queste è sicuramente l’applicazione Lente di ingrandimento, una particolare applicazione che serve per effettuare lo zoom di piccoli testi o di oggetti molto piccoli per aiutare gli utenti ipovedenti a visualizzare meglio ciò che stanno guardando, non a caso l’applicazione fa parte della suite accessibilità a cui Google tiene particolarmente.

Un nuovo update

Recentemente Google ha rilasciato un nuovo update che porta la versione del software alla .0.0.826324209, quest’ultima include ovviamente dei miglioramenti prestazionali dell’intero software ma anche alcune novità che riguardano i dispositivi pieghevoli, d’ora in avanti infatti sarà possibile sfruttare completamente lo schermo aperto dei dispositivi pieghevoli di Google, in questo modo gli utenti avranno a disposizione una superficie più ampia per visualizzare ancora più elementi a schermo.

Per quanto riguarda invece le novità che sono distribuite per tutti gli utenti, il cambiamento in arrivo riguarda le impostazioni di Zoom, queste ultime infatti una volta settate sparivano dallo schermo e non consentivano un cambiamento in tempo reale dello zoom effettuato, dopo questo aggiornamento i tasti per aumentare o diminuire lo zoom rimangono invece a schermo in modo tale che l’utente possa regolare in modo costante la quantità di zoom effettuata.

Per gli utenti in possesso di uno smartphone compatibile con questa applicazione, l’aggiornamento sarà completamente automatico se avete abilitato gli aggiornamenti automatici altrimenti vi basterà entrare nel Play Store, ritrovare l’applicazione nell’elenco di quelle installate e poi cliccare sul pulsante aggiorna, si tratta sicuramente di un piccolo dettaglio che però contribuisce a migliorare l’esperienza d’uso generale di questo particolare software.