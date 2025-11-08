Honor 2 GT: trapelate online le specifiche tecniche davvero top

Ormai ci avviciniamo sempre di più al periodo possibile bilancio della serie Honor GT 2, i dispositivi in questione fanno parte di quella serie di device che l’azienda lancia per offrire ai consumatori dispositivi dalle prestazioni brute davvero eccezionali, questi device infatti non vadano molto all’estetica e ai dettagli ma si concentrano principalmente sulla potenza allo stato puro, di recente sul web sono arrivate nuove indiscrezioni grazie all’infaticabile Digital chat station che ha annunciato alcuni dettagli interessanti sugli smartphone che dovrebbero arrivare in una variante base e in una variante pro, scopriamo insieme che cosa è venuto fuori.

Caratteristiche esagerate

I dispositivi in questione dovrebbero puntare su caratteristiche tecniche davvero impressionanti, seppur dovrebbero caratterizzarsi anche da sottili differenze per i due modelli, in primis infatti il modello base dovrebbe usufruire di un processore Snapdragon 8 Elite mentre il modello Pro dovrebbe arrivare con a bordo il modello Elite Gen 5, entrambi ovviamente professori dalle altissime prestazioni che consentono di svolgere qualsiasi attività senza nessun tipo di problema.

Per quanto riguarda invece il display, entrambi i dispositivi dovrebbero montare un pannello da 6,83 pollici con refresh rate a 165 Hz, basato su tecnologia OLED e risoluzione 1,5K, il quale nella parte inferiore dovrebbe anche accogliere un nuovo sensore biometrico con soluzione 3D a ultrasuoni per il lettore d’impronte digitali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, posteriormente troveremo un sensore principale da 50 megapixel che sarà aiutato da un nuovo sistema di messa a fuoco ultra rapido aiutato da sistemi software ottimizzati appositamente, dovrebbe però essere assente il teleobiettivo periscopico.

In ultimo abbiamo la batteria, quest’ultima vanterà il valore di capacità mostruoso di 9000 mAh, un valore mai visto prima all’interno di uno smartphone di questo tipo che sicuramente rappresenterà un nuovo standard decisamente incredibile per la categoria, come se non bastasse l’intero device sarà completamente impermeabile, dettaglio certamente gradito a tutti i consumatori.