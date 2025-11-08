EVO 100: 100 Giga e libertà totale con CoopVoce a 7,90 €

Tra le mille offerte telefoniche che spuntano ogni mese come funghi, EVO 100 di CoopVoce riesce a distinguersi per una cosa ormai rara: la trasparenza. Nessun asterisco nascosto, nessun “dopo dodici mesi aumenta di due euro”, nessuna promessa a tempo. Solo una tariffa chiara, stabile e, soprattutto, “per sempre”. E in un mondo dove tutto cambia continuamente, questo piccolo dettaglio ha quasi il sapore di un lusso.

EVO 100 di CoopVoce: 100 Giga e minuti illimitati a 7,90 € al mese

Con EVO 100 si ha tutto quello che serve per restare connessi senza pensieri: 100 Giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS. Il prezzo? 7,90 euro al mese. E rimane quello, senza scherzi o rincari improvvisi. Perfetto per chi non sopporta dover ricordare date di rinnovo, rimodulazioni e promozioni “a scadenza”.

Un altro punto a favore è la libertà. Puoi attivare una SIM fisica oppure passare subito alla eSIM, tutto online, senza attendere consegne o costi aggiuntivi. In pochi minuti il numero è attivo, e puoi dire addio alle vecchie attese per la portabilità. E se preferisci il contatto diretto, c’è sempre la possibilità di passare in uno dei 900 punti vendita Coop in tutta Italia.

Il bello è che l’offerta resta conveniente anche all’estero. Per i primi 30 giorni di ogni viaggio in UE e nel Regno Unito, puoi usare tutti i tuoi Giga come se fossi in Italia, senza limiti o complicazioni. Perfetta per chi ama spostarsi, lavorare da remoto o semplicemente restare online mentre esplora nuove città.

Dietro tutto questo, c’è la rete CoopVoce, che copre il 99,8% del territorio nazionale e garantisce un servizio stabile e veloce grazie alla tecnologia 4G e VoLTE: significa chiamate in alta definizione e la possibilità di navigare mentre si parla, senza interruzioni.

E poi ci sono quei dettagli che fanno la differenza: hotspot gratuito, assistenza 24 ore su 24, numeri a sovrapprezzo bloccati e ricarica automatica mensile. Tutto pensato per rendere la vita più semplice, non più complicata.

In fondo, EVO 100 è una di quelle offerte che non hanno bisogno di slogan roboanti per farsi notare. Ti dà tanto, costa poco e mantiene la parola data. E in tempi come questi, è già una piccola rivoluzione.

