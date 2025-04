CoopVoce presenta EVO 100: l’offerta senza costi nascosti

Con EVO 100, CoopVoce propone una delle offerte più complete e trasparenti sul mercato mobile. Con un prezzo mensile fisso di 7,90 euro, l’offerta include 100 gigabyte di traffico dati alla massima velocità, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS. Il piano si rinnova ogni mese sempre lo stesso giorno, senza variazioni di prezzo nel tempo. CoopVoce, infatti, ribadisce il proprio impegno a non modificare le tariffe una volta attivate, una promessa mantenuta fin dalla nascita del servizio.

CoopVoce lancia EVO 100

L’attivazione dell’offerta può avvenire comodamente online, con la possibilità di ricevere la SIM direttamente a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio. In entrambi i casi, il costo di attivazione è pari a 10 euro. Per i clienti già CoopVoce, il passaggio a EVO 100 comporta un costo una tantum di 9,90 euro. L’accesso al servizio è semplice e immediato anche tramite SPID, rendendo l’attivazione ancora più veloce.

Tra i punti di forza dell’offerta spiccano l’assenza di vincoli contrattuali e di costi nascosti. L’utente può contare su una connessione stabile e veloce grazie alla rete 4G, con copertura nazionale garantita al 99,8%. Inoltre, l’offerta include funzionalità utili come la possibilità di utilizzare il traffico dati in modalità hotspot, il servizio VoLTE per chiamate in alta definizione, e la possibilità di navigare mentre si è in conversazione.

CoopVoce mette a disposizione anche un servizio clienti attento e accessibile, con assistenza tramite app, chat e supporto da parte di uno specialista. Numeri a sovrapprezzo bloccati e un piano tariffario base chiaro completano l’esperienza, garantendo agli utenti controllo e serenità nell’uso quotidiano.

La possibilità di autoricaricarsi facendo la spesa presso i punti vendita Coop rappresenta un ulteriore elemento distintivo dell’offerta, rendendola particolarmente vantaggiosa per i clienti abituali dell’insegna. EVO 100 si presenta quindi come una soluzione affidabile, economica e pensata per chi cerca semplicità e trasparenza nel proprio piano telefonico.