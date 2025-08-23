CoopVoce Evo 200, a breve il ritorno della super offerta

Da qualche giorno non è più disponibile all’attivazione una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Ci stiamo riferendo alla super promo nota con il nome di CoopVoce Evo 200. A quanto pare, però, l’operatore sembra che abbia deciso di riproporla a breve. Secondo quanto è emerso, infatti, l’operatore la farà ritornare per circa un mese.

CoopVoce Evo 200, sta per ritornare la super offerta mobile di CoopVoce

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce farà ritornare a disposizione degli utenti una delle sue super offerte mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima è terminata da qualche giorno. Tuttavia, secondo quanto è emerso, l’offerta ritornerà disponibile a partire dalla giornata del prossimo 29 agosto 2025 ma non solo.

Sembra infatti che l’operatore abbia deciso di riproporla per un lungo periodo di tempo. Si tratta infatti di circa un mese, dato che dovrebbe tornare disponibile fino alla giornata del prossimo 30 settembre 2025. In questo modo, gli utenti interessati avranno tutto il tempo per poterla attivare sul proprio numero telefonico.

Nello specifico, CoopVoce Evo 200 è uno dei cavalli di battaglia dell’operatore virtuale. Ogni mese, infatti, si avrà a disposizione una quantità esagerata di traffico dati pari a ben 200 GB per navigare con una connettività massima pari al 4G. Ogni mese si avranno inoltre a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri.

L’operatore ha inoltre deciso di continuare a proporre questa offerta ad un prezzo promozionale di appena 7,90 euro al mese. CoopVoce Evo 200 è un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. L’offerta non sarà però attivabile dai nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero telefonico.