Realme GT8 Pro Aston Martin F1 Edition: l’edizione per i fan

realme

Realme continua a stupire gli appassionati di tecnologia e motori con una collaborazione che unisce eleganza e performance. Il produttore cinese ha annunciato l’arrivo di Realme GT8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition, una versione speciale del suo attuale top di gamma, dedicata agli amanti della Formula 1 e del team Aston Martin.

Questa edizione esclusiva, destinata inizialmente al mercato cinese, sarà svelata ufficialmente il 10 novembre e riprende l’iconico stile delle monoposto del brand britannico, combinando design automobilistico e potenza hardware da primato.

L’estetica della velocità: turchese e verde acido

Il nuovo GT8 Pro Aston Martin F1 Edition si distingue immediatamente per la sua colorazione unica: turchese metallizzato con accenti verde acido, la stessa palette cromatica utilizzata sulle monoposto F1 del team Aston Martin Aramco. Sul retro del dispositivo trovano posto due simboli ben riconoscibili: lo stemma alato di Aston Martin e il logo Aramco, sponsor ufficiale della scuderia e parte del fondo sovrano dell’Arabia Saudita. È un mix che trasmette un senso di esclusività e potenza, unendo la raffinatezza del marchio inglese al carattere tecnologico di Realme. La confezione del dispositivo, anch’essa a tema, includerà accessori personalizzati, come tre coperture per il modulo fotografico con finitura in fibra di carbonio e tonalità turchese, insieme a gadget dedicati agli appassionati del mondo F1.

Specifiche tecniche da pole position

Sul piano tecnico, nessuna differenza rispetto al Realme GT8 Pro standard: il cuore resta lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il processore più potente di Qualcomm, abbinato a un display AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione QHD+ (3.136 x 1.440 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e luminosità record di 7.000 nit. Il comparto fotografico è di livello professionale, con una tripla fotocamera posteriore così composta:

50 MP Ricoh GR con lente anti-glare e OIS a due assi;

50 MP ultra-grandangolare con angolo di visione di 116 gradi;

teleobiettivo da 200 MP con zoom ottico 3x e OIS integrato.

La fotocamera anteriore è da 32 MP, pensata per selfie dettagliati e videochiamate in alta qualità. A completare la dotazione, troviamo una batteria da 7.000 mAh (composta da due celle da 3.500 mAh) con ricarica Super Flash Charge da 120 W via cavo e Wireless Flash Charge da 50 W. In pratica, bastano meno di 20 minuti per passare da 0 al 100%. Il tutto è racchiuso in una scocca certificata IP69, resistente a polvere, schizzi e immersioni, con un sensore di impronte digitali a ultrasuoni integrato nel display.