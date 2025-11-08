Winslow Homer torna a vivere in digitale grazie a Samsung

Per oltre cinquant’anni nessuno ha potuto vederli: acquerelli così delicati da non poter sopportare la luce del giorno troppo a lungo, custoditi con attenzione nei depositi del Museum of Fine Arts di Boston. E ora, in un curioso gioco di ironia tecnologica, tornano a splendere… proprio su uno schermo.

Samsung e il MFA hanno deciso di riportare alla luce le opere di Winslow Homer, uno dei più grandi maestri americani dell’Ottocento, celebre per i suoi paesaggi marini e le atmosfere sospese tra quiete e tempesta. Solo che questa volta, invece di appendere i quadri alle pareti del museo, li hanno fatti “entrare” nelle case di tutto il mondo attraverso il Samsung Art Store.

Samsung riporta alla luce gli acquerelli di Winslow Homer in versione digitale

Il tempismo non è casuale: proprio mentre il museo riapre al pubblico la mostra “Of Light and Air: Winslow Homer in Watercolor” — visibile fino al 19 gennaio 2026 — una selezione digitale degli stessi dipinti arriva sui televisori Samsung. È la prima volta che una mostra reale e la sua versione digitale vengono lanciate insieme, una dentro le sale del MFA e l’altra nei salotti dei visitatori virtuali. Un esperimento che mescola arte e tecnologia in modo quasi poetico: ciò che era troppo fragile per essere mostrato dal vivo, oggi può essere ammirato senza rischiare di rovinarsi.

Certo, non sarà come stare davanti a un acquerello vero, con quella sottile vibrazione della carta e i riflessi della luce naturale. Ma la magia del digitale è proprio questa: rendere accessibile ciò che altrimenti resterebbe invisibile.

Kyle Menges, di Samsung, lo ha detto bene: non si tratta di sostituire l’arte reale, ma di condividerne un assaggio, di portare nelle case “un soffio di luce e aria” — proprio come nei titoli dei quadri di Homer.

Oggi l’Art Store non è più esclusiva dei televisori The Frame, ma si è allargato anche alle linee Neo QLED e QLED. Tuttavia, chi possiede un The Frame ha ancora un piccolo vantaggio: grazie alla certificazione ArtfulColor di Pantone e al rivestimento opaco antiriflesso, il quadro digitale sembra quasi vivo, come se davvero fosse incorniciato dietro un vetro sottile.

E così, da Boston al mondo, la delicatezza dell’acquerello trova una nuova vita in pixel. Non al posto dell’arte, ma come un suo riflesso contemporaneo — più accessibile, più democratico, e forse anche un po’ più eterno.