WindTre GO, nuove promo per battere i rivali

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco aggiornato la sua line-up di offerte di rete mobile nej negozi fisici autorizzati. In particolare, l’operatore ha rinnovato la gamma di offerte WindTre GO e le offerte dedicate per battere i rivali. Si tratta delle offerte di tipo operator attack, ovvero quelle attivabili dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.
WindTre GO, l’operatore ha rinnovato le offerte mobile per contrastare i rivali
Sono state da poco rinnovate le offerte mobile dell’operatore telefonico WindTre pensate per contrastare i suoi rivali. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte appartenenti alla gamma WindTre GO. Vediamo qui di seguito alcune di queste nuove offerte.
- WindTre GO 200 Limited Edition 5G Easy Pay, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari alle nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo sarà pari a 9,99 euro al mese. L’offerta in questione è disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiedono la portabilità dagli operatori telefonici rivali Vodafone, ho. Mobile, Daily Telecom, Feder Mobile e altri operatori virtuali.
- WindTre GO 200 XXL 5G Easy Pay, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari alle nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo sarà pari a 10,99 euro al mese. L’offerta in questione è disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiedono la portabilità dagli operatori telefonici rivali TIM, Kena, Digi Mobil e Italia Power.