Attivare un’offerta conveniente da abbinare all’acquisto di uno smartphone a rate è sicuramente un’opzione valida per poter usufruire di ottimi contenuti ed evitare di affrontare cifre eccessive per cambiare dispositivo. Le offerte WindTre con smartphone incluso si pongono proprio l’obiettivo di favorire i nuovi clienti interessati a sostituire il loro smartphone offrendo loro la possibilità di ottenere ogni mese anche tanti Giga per la navigazione, minuti per le chiamate ed SMS.
WindTre: offerte con smartphone gratis per tutti i nuovi clienti
Le offerte WindTre con smartphone incluso nel prezzo offrono numerosi vantaggi. In primo luogo, i nuovi clienti possono scegliere tra quattro opzioni disponibili a un prezzi diversi per soddisfare le esigenze di ognuno. Le offerte includono una soglia minima di 200 GB di traffico dati al mese così da avere sempre la possibilità di navigare con il proprio dispositivo. Inoltre, ogni tariffa è abbinata a uno smartphone 5G, il cui acquisto non necessiterà di alcuna spesa iniziale né di costi mensili. Il gestore propone, infatti, uno smartphone gratis per ogni offerta del pacchetto All Inclusive ma offre comunque l’opportunità di cambiare smartphone scegliendo tra quelli presenti nel suo listino. In quest’ultimo caso, i clienti potrebbero dover sostenere dei costi aggiuntivi.
WindTre All Inclusive: tutte le opzioni di questo mese
Le due opzioni più economiche proposte dal gestore arancione sono:
- la WindTre Pack 5G Reload Exchange, che prevede una spesa di 12,99 euro al mese e include: minuti senza limiti per le chiamate, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti in 5G FULL SPEED, più 15 GB extra per 3 mesi in Unione Europea. L’offerta è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti che decidono di portare il vecchio smartphone in negozio per ottenere una valutazione. In questo caso, WindTre rimborserà il compenso pattuito e permetterà di ottenere un dispositivo Apple o Samsung. L’offerta in questione è l’unica a non avere uno smartphone 5G incluso nel prezzo.
- la WindTre Start Unlimited 5G è senz’altro l’offerta più interessante, poiché richiede un costo mensile di 12,99 euro al mese e propone: minuti senza limiti per le chiamate, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti in 5G e 200 GB in FULL SPEED, più 15 GB extra per 3 mesi in Unione Europea. I clienti che ne richiedono l’attivazione potranno ottenere gratuitamente uno Xiaomi Redmi 13C 5G.
Andando incontro a spese leggermente più alte, i nuovi clienti potranno ottenere maggiori vantaggi.
- la WindTre Unlimited 5G, infatti, richiede una spesa di 14,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti senza limiti per le chiamate, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti in 5G FULL SPEED, più 15 GB extra per 3 mesi in Unione Europea. I clienti potranno ottenere anche uno smartphone Vivo y29s 5G.
- la WindTre Pack Unlimited 5G necessita invece di una spesa di 29,99 euro al mese e include: minuti senza limiti per le chiamate, 200 minuti verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti in 5G FULL SPEED, più 15 GB extra per 3 mesi in Unione Europea. L’offerta include il servizio Call center senza attese, Più Sicuri Mobile Pro e Reload Plus. In più, sarà possibile ottenere un Samsung Galaxy S25.