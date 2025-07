ho. Mobile: 200 giga in 5G con attivazione da 2,99€ e prima ricarica inclusa

ho. Mobile propone un’offerta solida e trasparente, pensata per chi cerca tanti giga, minuti e SMS illimitati e la comodità della rete 5G inclusa nel prezzo. La promozione costa 9,99€ al mese per sempre, senza aumenti futuri e con condizioni chiare fin dall’inizio.

200 giga, tutto incluso e attivazione veloce

L’offerta prevede 200 giga al mese con 5G incluso, minuti senza limiti verso tutti i gestori e SMS illimitati. L’attivazione ha un costo una tantum a partire da 2,99€, che varia in base all’operatore di provenienza se si effettua la portabilità del numero. In caso di nuovo numero, il costo dell’attivazione è fisso a 2,99€. In entrambi i casi, la SIM è gratuita.

Per completare l’attivazione, è necessaria una prima ricarica da 10€, che copre il costo del primo mese. In totale, il prezzo iniziale da sostenere è di 12,99€. L’offerta può essere attivata anche in formato eSIM, al costo di 1,99€, così da iniziare a usare il servizio in pochi minuti, senza attendere la spedizione fisica.

Tre modalità di attivazione disponibili con ho. Mobile

L’attivazione può avvenire in tre modi diversi, a scelta dell’utente, chiaramente in base a quelle che sono le sue esigenze. Ecco i metodi più comuni e soprattutto di cui non tutti i gestori dispongono:

Pagamento online con SIM spedita a casa, da attivare poi tramite app (anche con SPID), in edicola o in tabaccheria; Ritiro e attivazione diretta in edicola, con pagamento in contanti o con carta; Attivazione con eSIM dopo il pagamento online, per iniziare a usare la linea in tempi molto rapidi.

È inclusa anche l’assistenza tramite WhatsApp, per gestire tutto facilmente dal proprio smartphone.

Con questa offerta, ho. Mobile si conferma tra gli operatori virtuali più competitivi, grazie a un piano ricco, attivabile in pochi passaggi e con la certezza di un prezzo stabile nel tempo. L’occasione quindi è grande, bisogna non perderla.