Nubia Z80 Ultra in una parola? INASPETTATO, RECENSIONE

Da sempre Nubia rappresenta l’anima più audace del gruppo ZTE, quella che osa dove gli altri si limitano a seguire le regole. Con il nuovo Z80 Ultra, l’azienda alza l’asticella nel segmento dei flagship Android del 2025: un concentrato di potenza, design muscolare e una vocazione fotografica che punta dritta al cuore dei top di gamma. L’ho provato a fondo per diversi giorni, cercando di capire se questa potenza “senza compromessi” sia davvero utile nel quotidiano o se resti solo un esercizio di stile.

Design

Il Nubia Z80 Ultra è un dispositivo importante. Appena lo prendi in mano, ti rendi conto che non vuole passare inosservato: grande, solido, imponente. Il corpo in vetro e metallo restituisce un senso di robustezza fuori dal comune, con un design spigoloso ma elegante e una scocca che alterna superfici opache e lucide in un gioco di contrasti piacevolmente premium. Nonostante i 227 grammi di peso, l’ergonomia è curata e il bilanciamento non affatica nemmeno dopo lunghe sessioni di utilizzo.

Sul retro, il grande modulo fotografico occupa buona parte della parte superiore: è evidente, squadrato, ma ben integrato nel linguaggio estetico del brand. A differenza di molti concorrenti, Nubia non cerca la discrezione: qui la fotocamera è il centro del design, un chiaro segnale di priorità. La resistenza è certificata IP68 e IP69, quindi contro acqua, polvere e perfino getti ad alta pressione. È un dettaglio non scontato in un telefono di questa categoria, che ne aumenta la sensazione di solidità generale.

Display

Il pannello del Nubia Z80 Ultra è uno dei migliori attualmente in circolazione. Un OLED da 6,85 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 144 Hz e una luminosità che sfiora i 2000 nit di picco. Tutto ciò si traduce in una fluidità disarmante, che rende la navigazione, il gaming e la visione di contenuti un piacere visivo continuo.

La vera chicca, però, è la fotocamera frontale integrata sotto lo schermo: niente notch, nessun foro, solo un’unica superficie continua. È un effetto che restituisce un senso di immersione totale e che, nel quotidiano, fa davvero la differenza. Figa, ma non eccellente. Bisogna dirlo. La resa cromatica del pannello è comunque eccellente, con neri profondi e un contrasto perfetto; l’unico limite è che la temperatura colore tende leggermente al caldo, ma nulla che non si possa regolare a piacimento.

Hardware

Dentro al Nubia Z80 Ultra c’è il meglio che si possa chiedere oggi a uno smartphone Android: il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, realizzato con processo a 3 nm. Un processore che spinge al massimo la potenza di calcolo e, soprattutto, la gestione termica, grazie al sistema di raffreddamento a camera di vapore e a uno strato di metallo liquido che disperde il calore in modo rapido.

La configurazione che ho testato prevede 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.1 — una dotazione a dir poco estrema, che garantisce una fluidità assoluta in qualsiasi scenario: multitasking, editing video, giochi, app pesanti. Non ho mai riscontrato un rallentamento, nemmeno durante le sessioni più lunghe di gioco con titoli impegnativi. Anche la temperatura è sempre rimasta sotto controllo: si scalda, ma non brucia, e questo è già un grande risultato per un dispositivo con questa potenza.

Fotocamere

È chiaro che Nubia con la serie Ultra abbia sempre voluto distinguersi per la parte fotografica, e lo Z80 Ultra non delude. Il comparto è composto da tre sensori principali: una camera principale da 50 MP con sensore di grande dimensione, una ultra-wide anch’essa da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 64 MP con zoom ottico 2,7x (fino a 50x digitale).

Gli scatti diurni sono eccezionalmente nitidi, con colori ricchi ma realistici e un bilanciamento del bianco naturale. Il sensore principale cattura una quantità di dettaglio impressionante, e il passaggio fra le varie lenti è praticamente impercettibile. La modalità notturna è la sorpresa: il software riesce a bilanciare molto bene le luci artificiali, evitando gli eccessi di saturazione.

Il teleobiettivo, poi, è quello che mi ha convinto di più. L’immagine resta leggibile e definita anche con zoom spinti, segno che l’elaborazione software e la stabilizzazione ottica lavorano in perfetta sinergia. Sul fronte video, supporta la registrazione in 8K, ma la modalità 4K resta la più equilibrata: colori accurati, ottima stabilizzazione e autofocus reattivo.

La fotocamera frontale, invisibile sotto il display, offre discreti risultati per selfie e videochiamate: non è al livello dei sensori “scoperti”, ma rappresenta un compromesso accettabile per mantenere il design full screen.

Batteria e autonomia

La batteria da 7.200 mAh è una delle più grandi mai viste su un top di gamma. Tradotto in pratica, significa che il Nubia Z80 Ultra copre senza fatica due giornate di utilizzo moderato o una giornata intera di uso intenso. Anche con display a 144 Hz e connettività sempre attiva, l’autonomia resta più che soddisfacente.

La ricarica è altrettanto impressionante: 90W via cavo (no charger in confezione) e 80W wireless, con supporto anche alla ricarica inversa. In mezz’ora si passa da 0 al 100%, un tempo che cambia radicalmente il modo di gestire la batteria. Durante le mie prove, dopo una giornata piena di test fotografici e gaming, bastavano dieci minuti di ricarica per riportarlo a oltre il 40%.

Software

Il sistema operativo è basato su Android 16 con interfaccia MyOS 2.0, fortemente personalizzata da Nubia. Non la mia preferita, ve lo dico. Tuttavia, l’esperienza è veloce, ricca di animazioni fluide e funzioni pensate per sfruttare la potenza del dispositivo. C’è una modalità gaming dedicata, un centro di controllo per le performance e diverse ottimizzazioni legate all’intelligenza artificiale.

Nonostante l’ottimo lavoro di integrazione, resta qualche piccola sbavatura di traduzione o qualche menù un po’ dispersivo, ma l’insieme è solido e affidabile. Il supporto alle app Google è completo, e la gestione dei temi e delle gesture è molto flessibile.

Audio e connettività

Il comparto audio è all’altezza del resto. Gli speaker stereo offrono un suono ampio e potente, con una scena sonora che sorprende per profondità. In cuffia, la resa è bilanciata, grazie anche al supporto ai codec di nuova generazione per l’audio ad alta risoluzione. La connettività include tutto ciò che ci si aspetta da un flagship moderno: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e GPS multilivello ad alta precisione.

Conclusioni

Il Nubia Z80 Ultra è una dichiarazione di forza. È uno smartphone che non si limita a rincorrere i grandi nomi, ma li sfida apertamente sul loro terreno, puntando su hardware spinto, autonomia incredibile e un comparto fotografico che può davvero sorprendere.

Non è un telefono per tutti: le dimensioni sono importanti e il software, pur migliorato, resta meno raffinato rispetto a quello dei concorrenti più consolidati. Ma chi cerca prestazioni estreme e personalità, qui trova un alleato concreto.

Personalmente, mi ha convinto più di quanto pensassi. Non è solo potenza per il gusto di averla: è un dispositivo coerente, costruito con intelligenza e pensato per chi vive la tecnologia come strumento di espressione. E se Nubia continuerà su questa strada, lo Z80 Ultra potrebbe essere ricordato come il momento in cui il brand ha smesso di inseguire — e ha iniziato a dettare le regole. Si trova in super super offerta su AliExpress o in sconto su Amazon. A voi la scelta.