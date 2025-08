Kena Mobile ha superato Vodafone: la promo da 230 GIGA è ottima

Kena Mobile torna a proporre un’offerta particolarmente competitiva per chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale. La Promo Rush 130 è una soluzione completa che punta tutto su tanti giga, semplicità e convenienza. Il costo è di 6,99€ al mese per sempre, con minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 230 giga mensili in 4G.

Un aspetto interessante è che il primo mese è completamente gratuito, un incentivo concreto per chi sta valutando il passaggio. La promo può quindi essere provata senza spese iniziali legate al canone mensile, lasciando all’utente il solo impegno dell’attivazione e dell’eventuale portabilità del numero.

Kena offre attivazione semplice, SIM gratis e spedizione inclusa

La SIM è gratuita e viene spedita senza costi aggiuntivi. L’intera procedura può essere gestita online, con tempi rapidi e senza la necessità di recarsi fisicamente in un punto vendita. Kena garantisce una gestione snella della portabilità, purché si provenga da Iliad o da un operatore virtuale come PosteMobile, CoopVoce, Very Mobile e altri.

Non sono previsti costi nascosti, e il prezzo mensile resta bloccato nel tempo, senza aumenti né vincoli contrattuali. Si tratta di una caratteristica ormai distintiva dell’approccio di Kena, che punta a una comunicazione chiara e diretta con chi cerca un’alternativa affidabile ai grandi operatori tradizionali.

230 giga in 4G e servizi inclusi: Kena sbaraglia così la concorrenza

I 230 giga mensili garantiscono ampia libertà d’uso per navigazione, streaming, social e lavoro da remoto. La rete 4G di riferimento è quella di TIM, che offre una buona copertura su tutto il territorio nazionale. A completare il pacchetto ci sono i minuti illimitati e i 200 SMS, sufficienti per coprire le esigenze quotidiane di comunicazione.

Una promo che mette insieme convenienza, ampia disponibilità di dati e semplicità, rivolta a chi vuole cambiare operatore con un primo mese completamente gratuito. È proprio questa soluzione a stimolare la voglia di cambiare di tanti utenti.