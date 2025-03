Vodafone: costano 7 euro le offerte che arrivano fino a 200 GB al mese

Vodafone propone due nuove offerte per chi arriva da Iliad o operatori virtuali, con tanti Giga a prezzo fisso e la possibilità di avere 50 GB extra gratuiti. Le promozioni si chiamano Silver 100 e Silver 150, e includono minuti illimitati, SMS e un buon pacchetto dati in 4G. Inoltre, chi attiva una delle due tariffe paga solo 5€ per il primo mese. Il vero vantaggio sta nel poter beneficiare di 100 giga al mese e di 150 giga al mese, in entrambi i casi con minuti senza limiti e con 200 messaggi. La prima offerta che si chiama Silver 100 garantisce mensilmente un prezzo di soli 7,99€. La seconda offerta invece costa 9,99 € mensili.

Come ottenere 50 GB in più tutti i mesi e gratis

Per avere anche 50 giga ogni mese in più, bisogna solo scegliere il servizio famosissimo chiamato SmartPay, il quale garantisce la ricarica automatica gratuita ma soprattutto 50 giga su ognuna delle due offerte in questione. Non ci sono costi aggiuntivi neanche dopo. Questo è uno dei grandi vantaggi per avere Vodafone e soprattutto per sfruttare fino a 200 giga al mese per navigare sul web liberamente.

Chi può attivare queste offerte di Vodafone

Le promozioni Silver 100 e Silver 150 sono disponibili solo per chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale. Non sono quindi accessibili per chi proviene da TIM, WindTre o altri gestori tradizionali.

Un’offerta con tanti Giga e prezzo fisso

Queste offerte sono pensate per chi cerca una soluzione conveniente, con tanti Giga e senza vincoli. Il primo mese a 5€ e la possibilità di aumentare i Giga senza costi extra le rendono un’opzione interessante per chi vuole passare a Vodafone con un piano completo e chiaro. Il vantaggio dunque sta nella grande qualità ma soprattutto nella quantità dei contenuti che non abbandona mai gli utenti. Per questo motivo scegliere Vodafone potrebbe tornare utilissimo alle persone più esigenti.