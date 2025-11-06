Dentro l’atomo con una sola molecola: la rivoluzione del MIT

Dimenticatevi i film di fantascienza, le esplosioni catastrofiche e gli acceleratori di particelle lunghi chilometri. La vera rivoluzione nella fisica nucleare si sta svolgendo in un posto molto più piccolo, in un modo molto più elegante: dentro i laboratori del MIT, con un approccio che è letteralmente una genialata.

La forma segreta della materia: il nucleo a pera del MIT

C’è un gruppo di ricercatori, guidato da Ronald Fernando García Ruiz, che sta mettendo in discussione tutto quello che sapevamo sull’esplorazione del nucleo atomico. La loro idea è folle nella sua semplicità: invece di schiantare particelle a velocità inaudite e costruire cattedrali di cemento per ospitare i macchinari, hanno trasformato una singola molecola nel loro laboratorio di fisica nucleare personale.

Funziona più o meno così. La protagonista è la molecola di fluoruro di radio (RaF). Normalmente, gli elettroni di un atomo si limitano a sfrecciare sulle loro tranquille orbite, come delle lune attorno al loro pianeta, il nucleo. Ma in questa molecola particolare, qualcosa cambia: l’energia è tale che gli elettroni vengono spinti a compiere una capatina incredibile. Immaginate che il satellite venga forzato ad attraversare, anche se solo per un istante brevissimo, il cuore stesso del pianeta.

Quel fugace, quasi impossibile, attraversamento del nucleo da parte dell’elettrone non è per niente un viaggio a vuoto. Durante quel micro-passaggio, l’elettrone interagisce con i protoni e i neutroni. E quando torna alla sua orbita, lascia una traccia piccolissima, una sorta di impronta digitale energetica: un minuscolo spostamento nella sua energia che è, di fatto, un’eco che racconta tutto ciò che è successo là dentro. È da questa variazione, un sussurro atomico, che i ricercatori riescono a dedurre la forma e la struttura interna del nucleo. È un po’ come capire la forma di una stanza ascoltando semplicemente il riverbero di un suono.

La scoperta, che ha trovato spazio sulle pagine della prestigiosa rivista Science, ha già rivelato un segreto fondamentale sul radio: il suo nucleo non è affatto una palla perfettamente sferica. Sorpresa! Somiglia molto di più a una pera, con una forma asimmetrica.

E perché cavolo dovrebbe importarci se un nucleo è a forma di pera o di palla? Beh, questa asimmetria è un vero e proprio Santo Graal per la fisica fondamentale. È il laboratorio ideale per studiare le simmetrie fondamentali della materia e, potenzialmente, per risolvere il più grande enigma cosmico: capire perché dopo il Big Bang è rimasta la materia (cioè noi, il mondo, le stelle) invece di essere stata annientata da una quantità perfettamente bilanciata di antimateria. La nostra esistenza dipende da una rottura di simmetria, e quel nucleo a forma di pera è una finestra su quel mistero.

La nuova fisica nasce in un piccolo laboratorio

Nonostante l’idea sia elegante, la realizzazione è stata tutt’altro che semplice. Lavorare con il radio, un elemento radioattivo, raro e instabile, è una sfida mostruosa. Shane Wilkins, uno degli scienziati coinvolti, l’ha spiegato bene: possono produrre solo una manciata di molecole di fluoruro di radio. Questo ha significato dover sviluppare tecniche di spettroscopia laser di una precisione che sfiora il fantascientifico, insieme a calcoli teorici così complessi da far girare la testa.

Eppure, ce l’hanno fatta. Oggi sappiamo che per guardare dentro un atomo non servono più macchine gigantesche e chilometri di infrastrutture, ma solo l’ingegno e poche molecole. La prossima mossa? Applicare questa brillante tecnica “da tavolo” ad altri isotopi. Forse è davvero l’inizio di una nuova era della fisica: quella in cui esploriamo l’universo subatomico non con la forza bruta, ma con la delicatezza e l’attenzione di chi ascolta un segreto sussurrato dal cuore della materia.