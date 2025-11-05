Motorola Moto G67 Power punta su autonomia e potenza

Il debutto del Motorola Moto G67 Power è ormai imminente. Il marchio ha ufficializzato che il lancio avverrà la prossima settimana. Svelando sul sito indiano una pagina dedicata al nuovo smartphone. Oltre al design, Motorola ha anticipato gran parte delle specifiche tecniche. Che lo collocano tra i dispositivi di fascia media più completi del momento. Il cuore del G67 Power è il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Affiancato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Che è espandibile a seconda del mercato. Il display è un LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+. Frequenza di aggiornamento a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 7i. Garanzia di fluidità e resistenza.

Autonomia senza rivali e design resistente per il nuovo Moto G67 Power

Il comparto fotografico non passa inosservato. Sul retro è presente una tripla fotocamera guidata da un sensore principale Sony LYTIA 600 da 50 megapixel. Affiancato da un ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore 2-in-1 Flicker. Davanti, invece, trova posto una fotocamera da 32 megapixel. Che è pensata per selfie e videochiamate di qualità. A completare il quadro ci sono connettività 5G, due altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 mm. E il supporto a Dolby Atmos e Hi-Res Audio. Tutte caratteristiche rare in questa fascia di prezzo.

Come suggerisce il nome, la vera forza del nuovo modello è l’autonomia. Motorola ha infatti integrato una batteria da 7.000 mAh. Una delle più capienti sul mercato. Compatibile con ricarica rapida a 30 W. La scocca, spessa 8,6 mm e dal peso di 210 grammi, vanta le certificazioni IP64 e MIL-STD-810H. Che la rendono resistente ad acqua, polvere e urti. Il lettore d’impronte digitali è collocato sul lato. Una soluzione comoda e ormai distintiva della serie Moto G.

Sul fronte software, il Moto G67 Power arriverà con Android 15. E la garanzia di un aggiornamento del sistema operativo oltre a tre anni di patch di sicurezza. In India sarà disponibile dal 5 novembre in tre colorazioni ispirate alla palette Pantone. Cilantro, Parachute Purple e Blue Curacao. L’attesa ora è tutta per l’annuncio della distribuzione europea. Dove lo smartphone potrebbe imporsi come una delle proposte più equilibrate della sua categoria.