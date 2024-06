Corning ha lanciato un nuovo vetro che promette di essere la soluzione perfetta per i dispositivi di fascia media (e non solo). L’azienda leader del settore dei vetri per i display degli smartphone ha lanciato il nuovo Gorilla Glass 7i. Al momento sono vari i dispositivi con vetri di Corning. Ad esempio, il Google Pixel 8a presenta un Gorilla Glass 3. Mentre il Nothing Phone (2a) un Glass5,

Suddetti vetri rappresentano prodotti ancora validi. Nonostante ciò, non integrano le recenti innovazioni tecnologiche che si sono palesate negli ultimi anni. Proprio per questo Corning ha pensato che fosse arrivato il momento di lanciare sul mercato una nuova proposta. Il settore a cui quest’ultima è rivolta riguarda la fascia medio–alta, attirando un numero maggiore di potenziali clienti.

Corning presenta il suo nuovo Gorilla Glass 7i: i principali dettagli

Il numero sette all’interno del nome indica che si tratta di un vetro di settimana generazione. Mentre la lettera i è indicativa della formula “industry-leading innovation for intermediate devices”. Ovvero si tratta di un vetro destinato alla fascia media.

Corning ha condotto diversi test in laboratorio e quest’ultimi hanno ampiamente dimostrato la resistenza dei nuovi Gorilla Glass 7i. Sono sopravvissuti a cadute anche da altezze fino ad 1metro, scontrandosi con superfici che replicavano le condizioni proposte dall’asfalto. Secondo l’azienda, di solito gli altri vetri finiscono per rompersi cadendo da mezzo metro o anche meno. Dunque, il Gorilla Glass 7i risulterebbe due volte più resistente rispetto alla concorrenza.

I vetri di Corning sono stati sviluppati con lo scopo di adattarsi a svariati smartphone anche a prezzi diversificati. L’azienda inoltre ha lavorato anche sulla sostenibilità, dettaglio fondamentale per lanciare il prodotto sul mercato di massa.

Al momento, secondo quanto dichiarato da Corning, la prima società che adotterà i nuovi vetri sarà Oppo. Non è ancora stato dichiarato però quale sarà il dispositivo che presenterà il Gorilla Glass 7i. il nuovo vetro sarà installabile non solo sugli smartphone, ma anche su dispositivi con schermi più piccoli come gli smartwatch.