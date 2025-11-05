Hyundai TUCSON Dark Line: eleganza, tecnologia e carattere

Hyundai realizza ufficialmente la TUCSON Dark Line, una versione pensata per chi desidera distinguersi con stile e personalità. Il marchio coreano, da sempre attento a unire estetica e innovazione, propone un modello che porta a un nuovo livello il concetto di eleganza sportiva. Parliamo infatti di un’ unione perfetta tra finiture esclusive, tecnologie avanzate e un comfort di bordo superiore.

La Hyundai TUCSON Dark Line si posiziona tra le versioni XTech e Business offrendo un equilibrio ideale tra raffinatezza e accessibilità. Il design esterno è caratterizzato da cerchi in lega Glossy Grey da 17”, griglia anteriore nera cromata con logo Hyundai tono su tono, tetto nero a contrasto, barre longitudinali e specchietti laterali in tinta nera lucida. Interessante anche la scelta dei vetri posteriori oscurati e dai badge Dark Line dedicati. L’impatto visivo è completato dal gruppo ottico posteriore Full LED con firma luminosa orizzontale, segno tipico del linguaggio stilistico Hyundai.

Hyundai TUCSON Dark Line: dotazioni di serie complete e nuove motorizzazioni

Anche gli interni sono un inno all’eleganza. La cabina completamente nera offre un ambiente premium, accogliente e moderno, con finiture dedicate, tappetini personalizzati e materiali di alta qualità. L’abitacolo, oltre al design curato, offre tecnologie di bordo avanzate. Troviamo una strumentazione digitale da 12,3”, schermo touchscreen da 12,3” con connettività Apple CarPlay™ e Android Auto wireless. Non mancano poi servizi telematici Bluelink e un pacchetto completo di sistemi di sicurezza HyundaiSmartSense.

La nuova Hyundai è disponibile con il motore 1.6 T-GDi benzina da 150CV, in versione a trazione anteriore, con cambio manuale a sei rapporti o automatico a doppia frizione a sette marce. Per chi cerca maggiore efficienza, è disponibile anche la variante Full Hybrid 1.6 HEV da 239CV, con cambio automatico e trazione anteriore.

Il listino parte da 34.900€ per la versione manuale e arriva a 39.000€ per l’ibrida full hybrid. Grazie all’offerta con finanziamento Hyundai Plus però la DarkLine 1.6 T-GDi 2WD MT è proposta a 29.900€, con un vantaggio cliente di 5.000€. L’offerta prevede un anticipo di 6.370€e rate mensili da 209€ per 35 mesi.