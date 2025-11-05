Ad
Google Home App si aggiorna alla versione 4.2: più stabilità e nuove funzioni per i dispositivi smart

La nuova Home App migliora la gestione delle fotocamere e introduce supporti avanzati.

scritto da Manuela Poidomani
Il team di Google continua a perfezionare l’esperienza d’uso della propria piattaforma per la smart home. E l’ultima novità arriva con il rilascio della Google Home App 4.2. L’aggiornamento è ancora in fase di distribuzione su Android e iOS. E porta con sé diverse migliorie mirate a rendere l’interfaccia più fluida e la gestione dei dispositivi più intuitiva. L’applicazione, che consente di controllare telecamere, luci, serrature e altri accessori connessi, riceve una serie di ottimizzazioni “sotto al cofano”. E queste migliorano la stabilità complessiva e risolvono vari bug segnalati dagli utenti.

Con l’ultima versione della Home App c’è il supporto avanzato per le serrature Nest x Yale

Le novità principali riguardano la visualizzazione delle telecamere. Lo scorrimento della cronologia è ora più fluido, soprattutto su iOS. Con un frame rate migliorato e un caricamento più veloce degli eventi. Anche il visualizzatore della fotocamera cambia volto. Un’interfaccia più pulita nasconde i pulsanti superflui. Offrendo un aspetto ordinato e moderno. Basterà un semplice tocco per accedere ai controlli ogni volta che servono.

Una delle novità più rilevanti di Google Home 4.2 è l’estensione del supporto alle serrature smart Nest x Yale. Gli utenti potranno finalmente consultare la cronologia degli accessi. Ma anche ricevere notifiche in tempo reale e controllare lo stato della batteria. In più gestire più impostazioni direttamente dall’app. In anteprima pubblica su Android è disponibile anche la possibilità di creare e modificare i codici di accesso. Una funzione attesa da tempo da chi utilizza le serrature intelligenti di casa Google.

Oltre alle nuove funzioni, l’update introduce miglioramenti di stabilità per i dispositivi di blocco. Corregge il malfunzionamento del pulsante “Annulla” durante la configurazione e risolve due crash su Android che causavano arresti improvvisi dell’app. Per chi vuole provare in anteprima la versione aggiornata, è possibile scaricarla sia dal Google Play Store sia tramite APK Mirror. Dove vengono pubblicate tutte le release non ancora disponibili a livello mondiale.

