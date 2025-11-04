Windows 11 introduce la diagnostica automatica della RAM

Microsoft sta sperimentando una nuova funzione diagnostica in Windows 11 che promette di semplificare la vita agli utenti dopo un arresto improvviso del sistema. Nella più recente build del canale Dev del programma Insider (26220.6982), il sistema operativo introduce un meccanismo di analisi automatica della memoria RAM in caso di Blue Screen of Death (BSOD). Quando si verifica un crash, al riavvio successivo Windows propone una finestra pop-up che invita a pianificare un controllo approfondito della memoria al prossimo avvio. L’utente può decidere se eseguire subito la scansione o posticiparla, con l’obiettivo di individuare eventuali errori legati alla corruzione della RAM.
In questa fase di test, la scansione viene offerta dopo ogni schermata blu, ma Microsoft punta a renderla più intelligente, in modo da attivarla solo nei casi in cui i dati del crash suggeriscano problemi effettivi di memoria. Questa novità si inserisce nella strategia dell’azienda di rendere la manutenzione del sistema più proattiva, riducendo l’intervento manuale e migliorando la capacità di autodiagnosi di Windows.
Memoria instabile: perché la nuova diagnostica di Windows 11 è così importante
Gli errori della memoria RAM rappresentano una delle cause più insidiose dei crash di sistema. Spesso si manifestano in modo sporadico, con blocchi casuali e difficili da riprodurre. In molti casi, dietro questi malfunzionamenti si nascondono moduli difettosi o profili di overclock troppo aggressivi, come XMP o EXPO, che spingono il controller di memoria oltre i limiti di sicurezza. Il risultato può essere una lenta ma costante corruzione dei dati, difficile da individuare senza strumenti specifici.
Il nuovo tool diagnostico aiuterà gli utenti a riconoscere subito i problemi di stabilità, evitando perdite di tempo e danni più gravi al sistema. Anche se al momento la funzione è riservata agli Insider del canale Dev, il suo arrivo nelle versioni pubbliche di Windows 11 appare ormai solo una questione di tempo. Si tratta di un passo significativo verso un sistema operativo più affidabile, trasparente e autonomo nella risoluzione dei problemi.