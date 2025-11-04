Iliad, scopri le offerte per la connessione della casa

Iliad nel panorama delle telecomunicazioni italiano è conosciuto principalmente per le tariffe che riguardano la linea mobile dell’operatore. Tuttavia, l’operatore francese presenta anche delle promozioni vantaggiose per la connessione di casa.

Le tariffe che siano della linea fissa o della linea mobile hanno tutte un prezzo competitivo e bloccato per sempre. Solitamente infatti i costi delle promozioni di Iliad rientrano in una fascia molto bassa rispetto a tante altre offerte. Inoltre, un altro tassello molto importante è la velocità di connessione davvero elevata, con velocità fino a 5 Gbit/s per il download e 700 Mbit/s circa in upload. Vediamo quali sono le tariffe di Iliad per la connessione di casa.

Iliad, offerte anche per la connessione di casa

I piani tariffari dell’operatore francese per quanto riguarda la navigazione in casa, sono sempre competitivi e anche di qualità.

Innanzitutto l’operatore offre Iliadbox, tariffa disponibile per tutti gli utenti mobile Iliad che hanno attivato un’offerta al costo di 9,99 € al mese oppure 11,99 € al mese e con il pagamento automatico. Inclusi nell’offerta sono presenti 100% fibra ottica FTTH Superveloce, Iliad box con tecnologia Wi-Fi 7, In comodato d’uso gratuito, e anche chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali. Il tutto ha un costo di soli 21,99 € al mese per sempre è un costo di istallazione di 39,99 €.

Un’altra promozione da non perdere e invece Iliadbox Super, sempre disponibile per tutti gli utenti mobile Iliad che hanno attivato un’offerta da 9,99 € al mese oppure da 11,99 € al mese e con il pagamento automatico. Tuttavia in questo caso, è incluso 100% fibra ottica FTTH Superveloce, chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, router Wi-Fi 7 con fibra superveloce, due Wi-Fi Extender, Saponetta Wi-Fi con Sim dati e l’antivirus. In più offre l’intelligenza artificiale Mistral AI Per i primi sei mesi. In questo caso il costo è di 29,99 € al mese per sempre, con costo di installazione di 39,99 €.