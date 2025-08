Windows 10 finisce qui: Microsoft vuole un upgrade senza traumi

Ormai il conto alla rovescia è iniziato: Windows 10 è agli sgoccioli. E mentre molti utenti sono ancora lì, aggrappati alla vecchia versione (spesso più per necessità che per convinzione), Microsoft prova a giocare la carta della fiducia. Come? Dichiarando che Windows 11, nella nuova versione 24H2, è il sistema operativo più stabile e affidabile che abbiano mai creato.

La schermata blu è morta: ecco cosa cambia con Windows 11

Sembra uno di quegli slogan da campagna pubblicitaria, e invece i dati ci sono. Rispetto a Windows 10 22H2, i problemi che portano a riavvii improvvisi sono diminuiti del 24%. Non è poco, considerando quante volte un crash può far perdere tempo e pazienza. Monika Sandhu, senior program manager di Microsoft, lo ha raccontato con un certo orgoglio, parlando del lavoro dietro le quinte tra ingegneri, designer e ricercatori per ottenere un sistema che, semplicemente, rompe meno.

Un cambiamento simbolico — e non solo — è la trasformazione della storica schermata blu della morte in una nuova versione nera, forse meno drammatica ma decisamente più efficiente. Il tempo necessario a creare i file diagnostici dopo un blocco si è ridotto da 40 a soli 2 secondi. Significa che, se qualcosa va storto, il PC impiega molto meno tempo a “raccogliersi le idee” e a tornare operativo.

Un’altra novità è Quick Machine Recovery: una sorta di salvataggio automatico per quei casi in cui il computer non si riavvia come dovrebbe. Invece di restare bloccati in un loop infinito dopo un aggiornamento problematico o un driver impazzito, questo strumento prova a rimettere in piedi il sistema da solo, senza bisogno di smanettare con chiavette o modalità provvisoria.

Windows 11, insomma, sta facendo sul serio per guadagnarsi la fiducia anche degli utenti più restii. La domanda è: basterà a convincere chi ancora resiste, magari frenato da limiti hardware o semplicemente dall’abitudine? La fine di Windows 10 si avvicina, e il salto — prima o poi — andrà fatto.