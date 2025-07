Windows 11, l’intelligenza artificiale di Copilot rinnova i widget

L’intelligenza artificiale continua a ridefinire l’esperienza utente su Windows 11. E i prossimi aggiornamenti potrebbero rivoluzionare uno degli elementi più trascurati del sistema operativo. Siamo parlando del pannello dei widget. Secondo quanto riportato da Windows Central, Microsoft sta lavorando a un’importante trasformazione che coinvolge direttamente Copilot. L’assistente AI già integrato in molte altre funzioni di Windows.

Con Copilot Discover contenuti personalizzati, video in autoplay e un pannello tutto nuovo

La novità si chiama “Copilot Discover”, e promette di mandare in pensione l’attuale feed basato su MSN per introdurre una selezione di contenuti gestita in tempo reale dall’intelligenza artificiale. Il nuovo pannello non solo appare più moderno e ordinato, ma è anche molto più reattivo. Le prime versioni in fase di test interno mostrano un’interfaccia fluida, con notizie proposte in riquadri più grandi, font leggibili e animazioni prive di lag.

L’interazione con i contenuti sarà più dinamica: l’utente potrà votare gli articoli, seguirne la fonte o salvarli per dopo, semplicemente passando il mouse sopra la notizia. Alcuni video si avvieranno automaticamente e, in molti casi, non sarà nemmeno necessario uscire dal pannello per leggere l’intero articolo. Nonostante ciò, le notizie continueranno a essere fornite dalla rete MSN, con link esterni ancora presenti per i contenuti completi.

Un’altra novità riguarda la gestione delle notifiche: in cima alla schermata apparirà un nuovo tasto dedicato che metterà in evidenza aggiornamenti importanti, tra cui le ultime notizie e i cambiamenti nei mercati finanziari. Gli utenti potranno scegliere se ricevere questi avvisi, personalizzarli o disattivarli completamente.

La riorganizzazione porterà anche delle modifiche alla disposizione dei widget tradizionali, come calendario, meteo o promemoria, che verranno spostati in una scheda separata. Tuttavia, questa evoluzione comporta anche alcune limitazioni: il pannello dei widget non potrà più essere espanso a schermo intero e il widget meteo non sarà più ridimensionabile né spostabile.