Insta360 X5 MM93 2025 Championship Edition: la videocamera 360 dedicata a Marc Márquez

In occasione dell’EICMA 2025, Insta360 e Marc Márquez hanno presentato ufficialmente la nuova Insta360 X5 MM93 2025 Championship Edition, un’edizione limitata creata per celebrare il ritorno al titolo mondiale del campione spagnolo nella stagione MotoGP. Solo 9.393 unità saranno prodotte, un chiaro omaggio al numero simbolo di Márquez, e ogni esemplare sarà venduto a 759 euro.

Il progetto nasce dal desiderio di unire la tecnologia d’eccellenza di Insta360 con lo spirito competitivo del nove volte campione del mondo. Come ha dichiarato Max Richter, vicepresidente marketing dell’azienda, questa versione speciale “non è solo un tributo alla vittoria, ma un modo per permettere a chiunque di raccontare la propria storia con la stessa grinta e libertà di Marc”.

Design esclusivo e dotazione completa

L’edizione MM93 sfoggia lo slogan “More Than a Number” inciso sul corpo macchina, un display d’avvio personalizzato, una custodia protettiva e adesivi a tema, il tutto racchiuso in un packaging da collezione. All’interno della confezione si trovano anche accessori pensati per chi ama la velocità: una Heavy Duty Clamp, una Crab Clamp, l’Action Invisible Selfie Stick e una scheda microSD da 128 GB per ore di registrazioni in 360°.

Chi acquista la camera riceverà inoltre un abbonamento gratuito di 12 mesi a Insta360+ Champion Cloud Album, che include 1 TB di spazio online e clip esclusive in 360° di Márquez in pista.

Prestazioni da campione mondiale

Dal punto di vista tecnico, la X5 MM93 porta la serie di punta di Insta360 verso nuovi standard: sensori duali da 1/1,28” (il 144% più grandi rispetto alla X4), sistema Triple AI Chip e una modalità PureVideo che garantisce immagini nitide anche di notte. È possibile registrare video 8K a 30 fps con stabilizzazione FlowState, per riprese sempre fluide, anche su tratti irregolari o ad alta velocità.

La videocamera è impermeabile, resistente agli urti e dotata di lenti sostituibili più robuste del 100% rispetto alla generazione precedente. L’autonomia raggiunge i 208 minuti grazie a una batteria da 2400 mAh.

Durante l’EICMA, Márquez ha definito la X5 MM93 “un prodotto creato con la stessa passione e determinazione che mi accompagnano in pista”, ribadendo la sintonia tra la sua filosofia di vita e quella del marchio.