Windows 11, in arrivo il nuovo menu Start e un importante aggiornamento di sistema

Microsoft si prepara a introdurre una serie di miglioramenti per Windows 11, a partire dal nuovo menu Start, che ha raggiunto il canale Release Preview del programma Insider. Si tratta dell’ultima fase prima del rilascio pubblico, segno che il prossimo feature drop – come viene definito nel linguaggio Android – è ormai imminente.

L’obiettivo principale di questa revisione è rendere l’accesso alle applicazioni più immediato e personalizzabile. Nella nuova versione, la sezione con tutte le app installate sarà visibile direttamente nella schermata iniziale, appena sotto quelle fissate e suggerite. L’utente potrà organizzare l’elenco per categorie, in griglia o secondo il classico ordine alfabetico, adattando l’interfaccia alle proprie preferenze.

Una delle modifiche più interessanti riguarda la possibilità di rimuovere completamente le sezioni “fissate” e “suggerite”, lasciando così spazio a un menu Start essenziale, con un accesso diretto a tutte le applicazioni. Parallelamente, Microsoft ha aggiornato il pannello Phone Link, che permette di gestire notifiche, immagini e contenuti dello smartphone (sia Android che iOS) direttamente da Windows.

Aggiornamenti per taskbar ed Esplora File

Oltre al nuovo Start, l’aggiornamento introduce novità anche nella barra delle applicazioni. L’icona della batteria è stata ridisegnata: ora è più ampia, assume una tonalità gialla quando la carica è bassa e può mostrare la percentuale residua accanto al simbolo. Sono state aggiunte anche nuove animazioni, soprattutto quando il cursore passa sopra le icone delle app aperte in background, riprendendo un comportamento già apprezzato in Windows 10.

Per quanto riguarda Esplora File, arriva una sezione chiamata Suggeriti, che mostra i documenti aperti o scaricati di recente, insieme a file potenzialmente rilevanti in base alle abitudini dell’utente. Il sistema includerà anche un’integrazione con Copilot, permettendo di interagire con l’assistente AI per ottenere informazioni su contenuti, proprietà e caratteristiche dei file.

Il rilascio ufficiale del pacchetto è atteso entro poche settimane, portando con sé un insieme di aggiornamenti mirati a migliorare produttività, fluidità e personalizzazione dell’esperienza Windows.