Xbox Game Pass, ecco i giochi che ci lasceranno a novembre

Il colosso del gaming Microsoft si sta preparando per portare in veste ufficiale sul catalogo di Xbox Game Pass tanti nuovi videogiochi. Tuttavia, sappiamo bene che ogni mese l’azienda deve fare posto, eliminando dal catalogo i titoli che considera ormai datati o che comunque si trovano sulla piattaforma da un po’ di tempo. In queste ultime ore, in particolare, sono emersi in rete i nomi dei videogiochi che lasceranno il catalogo a novembre 2025.
Xbox Game Pass, ecco i videogiochi che lasceranno presto il catalogo
Il colosso americano Microsoft toglierà a breve alcuni videogiochi dal catalogo messo a disposizione per gli abbonati a Xbox Game Pass. Come già accennato jn apertura, infatti, ogni mese l’azienda aggiorna e rinnova questo catalogo, proponendo tanti titoli di rilievo. Secondo quanto è emerso, questi saranno i titoli che ci lasceranno a partire dalla giornata del prossimo 15 novembre 2025.
Xbox Game Pass – videogiochi che lasceranno il catalogo a partire dal 15 novembre 2025
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearts of Chornobyl – Windows Edition (su PC)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearts of Chornobyl – Xbox Edition (sia su Xbox Series X sia su Xbox Series S)
- Football Manager 2024 (su PC)
- Football Manager 2024 Console (sia su PC sia su Xbox)
- Blacksmith Master Game Preview (su PC)
- Frostpunk (su PC)
- Frostpunk: Console Edition (sia su Xbox One sia Xbox Series X e Xbox Series S)
- Spirittea (sia su PC, sia su Xbox One sia su Xbox Series X e Xbox Series S)
Gli utenti abbonati al servizio di Xbox Game Pass avranno quindi ancora del tempo per poterla giocare a questi fantastici videogiochi. In alternativa, comunque, gli utenti potranno anche decidere di acquistare direttamente questi titoli, in modo da averli sempre a disposizione sulla propria console. Per tutti gli abbonati al servizio, infatti, è disponibile uno sconto pari al 20% per poter scaricare questi videogiochi. Ricordiamo che i videogiochi in questione lasceranno il catalogo dal 15 novembre 2025.