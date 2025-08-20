Diamond Hands: To The Moon arriva su Xbox Series X|S

Il catalogo di titoli per Xbox Series X|S si amplia con l’arrivo sulle console Microsoft di Diamond Hands: To The Moon. Il gioco si configura come un platform che richiede tantissimo impegno e attenzione da parte degli utenti con uno stile in pixel art.

Nonostante sia basato su meccaniche semplici, padroneggiare con precisione i movimenti dell’avatar non sarà affatto semplice. I giocatori avranno l’arduo compito di raggiungere la luna e per farlo servirà dedizione e concentrazione. Ogni salto ci porterà ad una piattaforma più alta e, di conseguenza, più vicini alla Luna.

Lo stile di gioco è quello di un hardcore platformer e il gameplay trae ispirazione da titoli che hanno fatto la storia del genere come Jump King. Ogni salto dovrà essere calibrato con attenzione e solo concatenando la giusta sequenza di movimenti sarà possibile ottenere il giusto tempismo per superare gli ostacoli.

Inizia la tua avventura con Diamond Hands To The Moon, un platform hardcore che sfida la tua abilità e concentrazione.

Dopo il debutto su PC e Nintendo Switch, Diamond Hands: To The Moon arriva anche su Xbox Series X|S. Disponibile a partire dal 14 agosto 2025, il titolo si contraddistingue per il suo stile retrò in pixel art 2D e un tono umoristico. Lo sviluppo è stato curato dallo studio indie Terror Dog Studio mentre la conversione per console è affidata a Ultimate Games S.A.

In totale sono presenti 10 livelli tutti diversi tra loro con la possibilità di affrontare la sfida in single player o in co-op locale a due giocatori. Inoltre, la corsa alla luna, oltere ad essere l’obiettivo del gioco, rappresenta anche una satira alla società moderna, con particolare attenzione alla parodia umoristica dei mercati finanziari. Grazie a questa scelta da parte degli sviluppatori Diamond Hands: To The Moon diventa ancora più attuale e divertente, potendo scorgere meme e riferimenti più o meno diretti.