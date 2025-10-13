Xbox Store stupisce, tanti videogiochi con sconti eccezionali

Sembra che il colosso americano Microsoft non abbia intenzione di smettere di stupire i propri utenti. In questi ultimi giorni sono infatti stati proposti su Xbox Store una valanga di videogiochi a dei prezzi decisamente interessanti. Questo grazie ai favolosi sconti proposti dall’azienda, che superano in alcuni casi anche il 50%. Si tratta quindi di sconti eccezionali e che permetteranno agli utenti di portarsi a casa tantissimi titoli di rilievo senza spendere una fortuna. Vi lasciamo qui di seguito i nomi di alcuni dei videogiochi più interessanti proposti in sconto in questi giorni.
Xbox Store, una valanga di videogiochi con degli sconti eccezionali
- Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition – proposto ad un prezzo pari a 66,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari al 32%
- Ancestors: The Humankind Odyssey – proposto ad un prezzo pari a 7,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Alan Wake 2 Deluxe Edition – proposto ad un prezzo pari a 23,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 70%
- Call of Duty Black Ops 6 Bundle Cross-Gen – proposto ad un prezzo pari a 43,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 45%
- Destiny 2 Collezione storica (2025) – proposta ad un prezzo scontato pari a 13,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Riders Republic – proposto ad un prezzo pari a 9,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- Remnant II – Ultimate Edition – proposto ad un prezzo pari a 27,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%
- Baldur’s Gate 3 Digital Deluxe Edition – proposto ad un prezzo pari a 59,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 25%
Come è possibile notare, si tratta di videogiochi piuttosto noti e proposti a dei prezzi davvero convenienti rispetto al solito, grazie come già detto ai fantastici sconti proposti su Xbox Store.