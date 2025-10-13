Ad
GamingNews

Xbox Store stupisce, tanti videogiochi con sconti eccezionali

Su Xbox Store sono al momento disponibili all'acquisto in super sconto tantissimi videogiochi. Ecco i migliori.

scritto da Anna Lisa Ferilli
Xbox store

Sembra che il colosso americano Microsoft non abbia intenzione di smettere di stupire i propri utenti. In questi ultimi giorni sono infatti stati proposti su Xbox Store una valanga di videogiochi a dei prezzi decisamente interessanti. Questo grazie ai favolosi sconti proposti dall’azienda, che superano in alcuni casi anche il 50%. Si tratta quindi di sconti eccezionali e che permetteranno agli utenti di portarsi a casa tantissimi titoli di rilievo senza spendere una fortuna. Vi lasciamo qui di seguito i nomi di alcuni dei videogiochi più interessanti proposti in sconto in questi giorni.

 

 

Xbox Store, una valanga di videogiochi con degli sconti eccezionali

  • Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition – proposto ad un prezzo pari a 66,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari al 32%
  • Ancestors: The Humankind Odyssey – proposto ad un prezzo pari a 7,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
  • Alan Wake 2 Deluxe Edition – proposto ad un prezzo pari a 23,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 70%
  • Call of Duty Black Ops 6 Bundle Cross-Gen – proposto ad un prezzo pari a 43,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 45%
  • Destiny 2 Collezione storica (2025) – proposta ad un prezzo scontato pari a 13,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
  • Riders Republic – proposto ad un prezzo pari a 9,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
  • Remnant II – Ultimate Edition – proposto ad un prezzo pari a 27,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%
  • Baldur’s Gate 3 Digital Deluxe Edition – proposto ad un prezzo pari a 59,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 25%

Come è possibile notare, si tratta di videogiochi piuttosto noti e proposti a dei prezzi davvero convenienti rispetto al solito, grazie come già detto ai fantastici sconti proposti su Xbox Store. 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Anna Lisa Ferilli

Grande appassionata di smartphone e tecnologia, attualmente sono editor presso www.tecnoandroid.it. Sono inoltre dottoressa magistrale in lingue moderne, letterature e traduzione.