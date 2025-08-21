S.T.A.L.K.E.R. 2: ecco i dettagli del nuovo aggiornamento

GSC Game World torna a parlare di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. La roadmap appena pubblicata riguarda i trimestri conclusivi del 2025 e introduce una serie di novità. Uno degli elementi rilevanti è il passaggio al nuovo Unreal Engine 5.5.4. La versione attuale del gioco si appoggia ancora alla release 5.1, ma l’aggiornamento porterà con sé un ventaglio di possibilità più ampio. Non si tratta soltanto di aggiungere funzioni inedite per gli sviluppatori. Il salto tecnologico promette una maggiore fluidità generale. Tempi di caricamento più snelli e una stabilità migliorata.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riceve un nuovo aggiornamento

Allo stesso tempo, il team continua a lavorare su A-life. Si tratta del complesso sistema di intelligenza artificiale che governa il comportamento degli NPC. Nei prossimi aggiornamenti verranno introdotti miglioramenti che toccheranno vari aspetti. Tra cui la visibilità notturna degli avversari sarà ridotta per rendere le missioni notturne più credibili. Mentre le capacità di combattimento degli NPC verranno affinate con un approccio tattico più dinamico. Non mancheranno aggiunte sul fronte dei contenuti: missioni inedite, un ulteriore scenario atmosferico e un livello di difficoltà estremo chiamato “Master”. Il ciclo giorno-notte, già apprezzato nella sua versione attuale, verrà esteso. Oltre che arricchito da nuove funzionalità legate all’uso di binocoli e visori notturni all’interno di S.T.A.L.K.E.R. 2.

Accanto al perfezionamento del gameplay, GSC Game World dedica grande attenzione anche alla scena delle mod. Il Zone Kit, già introdotto in precedenza, passerà dalla prima alla seconda fase di sviluppo. Con tale balzo in avanti, i creatori avranno accesso a strumenti narrativi per realizzare missioni personalizzate, tool dedicati al sound design e una compatibilità più solida. Non mancheranno ottimizzazioni mirate a rendere più fluido e immediato il lavoro dei modder.

Intanto, S.T.A.L.K.E.R. 2 continua la sua corsa sulle piattaforme dove è già disponibile. Ovvero PC, Xbox Series X|S e Game Pass. L’arrivo su PlayStation 5 è previsto entro il 2026. Un traguardo che allargherà ulteriormente il bacino di giocatori coinvolti.