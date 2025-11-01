Apple, iPhone pieghevole: gli utenti sono stanchi dei rinvii

Tra gli appassionati del marchio, il sentimento è ormai unanime: Apple deve smettere di rimandare e portare sul mercato un iPhone pieghevole. Dopo anni di indiscrezioni, prototipi e brevetti, molti utenti ritengono che la strategia del perfezionismo stia frenando inutilmente un progetto che avrebbe già dovuto vedere la luce.

Un sondaggio condotto su oltre duemila persone conferma questa tendenza. Gran parte degli intervistati chiede che Apple si concentri su un dispositivo concreto, anche a costo di rinunciare ad alcuni dettagli estetici. Il riferimento principale è Samsung, che con il suo Galaxy Z Fold 7 ha conquistato il pubblico offrendo un prodotto affidabile e sempre più rifinito. Per molti, non serve attendere la perfezione assoluta: basta un modello competitivo, integrato con iOS e con l’ecosistema Apple.

Il nodo della piegatura dello schermo

Alla base dei ritardi sembra esserci la ricerca di un display privo di qualsiasi segno di piegatura centrale, obiettivo che le attuali tecnologie non consentono di raggiungere pienamente. L’azienda di Cupertino avrebbe preferito rinviare il progetto pur di evitare compromessi, ma la scelta inizia a pesare sulla percezione del marchio.

Gli utenti sostengono che il confronto con la concorrenza sia ormai impari: modelli come il Galaxy Z Fold 6 e il Fold 7dimostrano che la piega è praticamente invisibile durante l’uso normale e non compromette l’esperienza. Continuare ad aspettare, secondo molti, equivale a perdere terreno in un settore che evolve rapidamente.

Il rischio di restare indietro

Il mercato dei pieghevoli cresce, e ogni mese arrivano nuovi modelli da produttori come Honor, Oppo e Huawei. Se Apple continuerà a rimandare, rischia di entrare in un segmento già consolidato, dove la “novità” non sarà più un vantaggio competitivo. Gli utenti lo chiedono chiaramente: un iPhone pieghevole solido e ben costruito, non necessariamente perfetto, ma reale e disponibile.