Apple rivede il design Liquid Glass in iOS 26.1: arriva l’opzione più leggibile

Con iOS 26.1, Apple sembra aver compreso che non tutti apprezzano l’aspetto trasparente introdotto con il nuovo design Liquid Glass. L’aggiornamento in arrivo offrirà infatti una scelta tra diverse tonalità, permettendo agli utenti di rendere l’interfaccia più o meno trasparente in base alle preferenze personali. Una decisione che, seppur minima sul piano tecnico, rappresenta un chiaro segnale: a Cupertino si è riconosciuto che l’interfaccia ideale non è uguale per tutti.

Un sondaggio condotto nelle ultime settimane ha confermato quanto il nuovo stile abbia diviso il pubblico: circa 31%degli utenti apprezza la trasparenza completa, il 26% preferisce una versione più scura, mentre quasi un quinto non gradisce affatto il nuovo approccio visivo. Con iOS 26.1, Apple introduce quindi una via di mezzo che punta a migliorare la leggibilità, una caratteristica essenziale per l’esperienza quotidiana d’uso.

Una revisione che nasconde un messaggio

La funzione Liquid Glass era stata pensata per rendere l’interfaccia più fluida e coerente con l’idea di uno schermo continuo, dove software e hardware si fondono in un’unica superficie visiva. Tuttavia, molti utenti avevano segnalato difficoltà di lettura e un’eccessiva brillantezza dello sfondo, soprattutto in condizioni di luce intensa. L’introduzione dell’opzione “tinted” rappresenta quindi una sorta di correzione implicita: un “my bad” che Apple non ha mai dichiarato apertamente, ma che mostra attenzione ai feedback della community.

Al di là del Liquid Glass, iOS 26.1 porterà anche altre piccole novità, tra cui la funzione “slide to stop” per interrompere timer e sveglie, nuovi linguaggi per Apple Intelligence e un’icona ridisegnata per l’app Apple TV. Inoltre, sarà possibile disattivare lo swipe per aprire la fotocamera dalla schermata di blocco, una richiesta comune tra chi attivava il gesto per errore.

L’aggiornamento non introduce rivoluzioni, ma si pone come una rifinitura necessaria dopo il salto estetico di iOS 26. E, forse, come primo passo verso quel “tutto schermo” che, secondo i rumor, caratterizzerà i futuri iPhone.