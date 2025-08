Honor Play 70 Plus: arriva l’annuncio ufficiale

Il dispositivo presenta una configurazione interessante. Lo schermo è un pannello LCD da 6,77 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 120Hz. A ciò si aggiunge un processore Snapdragon 6s Gen 3. Riguardo il comparto fotografico, Honor ha scelto una fotocamera posteriore da 50 MP. La quale è arricchita da funzioni di intelligenza artificiale per ottimizzare gli scatti, correggere lo sguardo e rimuovere oggetti indesiderati. A proposito dell’AI, è presenta un tasto per azioni rapide. Completano il tutto sensore di impronte laterale, doppi altoparlanti stereo e il chip NFC. Infine, il sistema operativo sarà il Magic OS 9.0 basato su Android 15.

Come anticipato, l’autonomia è il tratto distintivo principale del dispositivo. A tal proposito, infatti, la batteria sarà da ben 7.000 mAh. Tale aspetto, unito alla ricarica rapida a 45W e alla possibilità di utilizzare la ricarica inversa via cavo, posiziona il telefono tra le opzioni più interessanti per chi fa un uso prolungato del proprio smartphone. Inoltre, Honor ha messo in primo piano la robustezza, conferendo al Play 70 Plus una struttura pensata per resistere agli urti e all’uso in condizioni difficili. La protezione è garantita da una certificazione IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua. Oltre che da una costruzione tecnica che include una struttura interna “Tai Chi” per assorbire meglio gli impatti. A completare ci sono angoli rinforzati e una valutazione di resistenza alle cadute con certificazione “Gold Label” a cinque stelle.