Galaxy Z Fold 7: rivoluzione sottile per il pieghevole Samsung

A pochi giorni dall’evento di lancio ufficiale, Samsung è tornata a far parlare di sé con il suo nuovo Galaxy Z Fold 7. Le prime immagini dal vivo, trapelate online, mostrano un dispositivo completamente nuovo. L’aspetto che colpisce subito è la sorprendente sottigliezza, chiuso, il Fold 7 misura appena 9mm. Non è il pieghevole più sottile in assoluto, il primato resta all’Honor Magic V5 con 8,8mm, ma il confronto con il predecessore è schiacciante. Il Galaxy Z Fold 6, infatti, superava i 12mm. Ridurre di oltre 3mm lo spessore in una sola generazione rappresenta un risultato davvero notevole.

Galaxy custodie e accessori: le opzioni ufficiali e le prime impressioni

Questo risultato però non è solo una questione estetica. Samsung ha affrontato limiti tecnici ben precisi, 4,5mm per metà è considerato il minimo possibile per mantenere ancora la porta USB-C. Scendere sotto questa soglia obbligherebbe a sacrifici importanti, come l’eliminazione della porta fisica o la progettazione di uno spessore asimmetrico. Il Galaxy Z Fold 7 sembra invece puntare su equilibrio e compattezza. Le immagini dal vivo mostrano un pieghevole snello, moderno, più comodo da maneggiare e trasportare. Non mancano però i dubbi tra gli utenti, in particolare per quanto riguarda la resistenza e l’affidabilità nel lungo periodo.

Oltre al dispositivo, iniziano ad emergere dettagli sulle custodie ufficiali dedicate al Galaxy Z Fold 7. Secondo fonti olandesi, Samsung avrebbe in programma cinque varianti, trasparenti, in silicone, con grip o con magneti compatibili con la ricarica wireless. Ci sarà anche un’opzione in fibra di carbonio, la più costosa. I prezzi andrebbero da 49 a 89€. Le cover riprendono lo stile già visto per il Fold 6, ma potrebbero essere state adattate al nuovo profilo sottile.

Nel frattempo, i commenti delle persone online raccontano un quadro vasto e complesso. C’è chi celebra la sottigliezza del nuovo Galaxy, ma non mancano testimonianze di delusione per i modelli precedenti. Alcuni raccontano problemi allo schermo, crepe spontanee e usura precoce. Il Galaxy Z Fold 7 dovrà quindi dimostrare non solo di essere più elegante, ma anche più solido. Con il lancio atteso per il 10 luglio, il mercato è già pronto a giudicare.