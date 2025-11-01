Galaxy S26, niente rincari in vista: Samsung punta a mantenere i prezzi stabili

Il prezzo di diversi smartphone sembra essere pronto ad aumentare ma a quanto pare Samsung non è della stessa visione. Nelle ultime ore sono arrivate notizie importanti proprio riguardo ai costi della prossima gamma Galaxy S26. Stando a quanto riportato infatti, il brand non starebbe subendo alcun tipo di pressione economica, o meglio quella che invece sta colpendo gli altri marchi.

La divisione memorie di Samsung ha recentemente informato i clienti di un aumento del 30% dei prezzi DRAM previsto per l’ultimo trimestre dell’anno, proprio mentre inizierà la produzione dei Galaxy S26. Tuttavia, l’azienda utilizzerà chip e memorie di propria produzione — incluso il nuovo Exynos 2600 — riducendo l’impatto dei rincari sui costi finali. Secondo il quotidiano Newdaily, questa strategia permetterà a Samsung di evitare aumenti immediati, a differenza di marchi cinesi come Vivo, OPPO, Realme e Xiaomi, che hanno già ritoccato verso l’alto i listini.

Exynos 2600 come leva per contenere i costi

L’uso del chip Exynos 2600, sviluppato internamente, rappresenta non solo una mossa tecnica ma anche economica. Se la precedente serie Galaxy S25 era equipaggiata ovunque con il Snapdragon 8 Elite, i nuovi modelli utilizzeranno l’Exynos 2600 in quasi tutti i mercati, fatta eccezione per Nord America, Cina e Giappone, dove resterà il chip Qualcomm. Oltre a garantire prestazioni elevate, la soluzione proprietaria consente di ridurre la dipendenza da fornitori esterni, mantenendo così un maggiore controllo sui costi.

Secondo il quotidiano Hankyung, l’azienda starebbe comunque valutando un possibile ritocco dei prezzi per il futuro, qualora l’aumento dei costi delle memorie dovesse proseguire nel 2026. Per ora, però, la serie Galaxy S26 potrebbe essere l’ultimo flagship a mantenere un prezzo stabile, offrendo lo stesso valore senza rincari.

Lancio posticipato e prospettive di mercato

La gamma Galaxy S26, composta dai modelli base, Plus e Ultra, sarebbe attesa per marzo 2026, dopo la decisione di non eliminare la variante intermedia. Tuttavia, le aspettative restano moderate: i rumor indicano aggiornamenti minori rispetto alla generazione precedente.

In un mercato dove quasi tutti i produttori si preparano a ritoccare i listini, la scelta di Samsung di non aumentare i prezzi potrebbe rivelarsi decisiva per mantenere la leadership nella fascia alta e rafforzare la fiducia dei consumatori.