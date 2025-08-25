iPhone pieghevole in arrivo con una piega poco evidente?

Al giorno d’oggi, il settore degli smartphone e dispositivi pieghevoli è quanto mai variegato. Il colosso Samsung domina con i suoi Samsung Galaxy Z Fold e Samsung Galaxy Z Flip e anche altri big del settore continuano a puntare su questo settore. Manca però ancora all’appello il colosso di Cupertino Apple. L’azienda non ha infatti ancora presentato in veste ufficiale il suo primo iPhone pieghevole. Si parla però da tempo di questo prodotto e alcuni hanno vociferato un possibile debutto durante l’evento del prossimo anno a settembre 2026. Ora, sono arrivate nuove informazioni riguardanti la piega del display.

iPhone pieghevole, a quanto pare la piega del display non sarà molto evidente

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, la piega del display del primo iPhone pieghevole non sarà molto evidente. A confermarlo, è stato in queste ore Mark Gurman di Bloomberg nella sua rubrica settimanale dedicata proprio al colosso americano Apple. Quest’ultimo ha in primis ribadito che il debutto ufficiale di questo prodotto si terrà il prossimo anno, in particolare durante il solito evento di presentazione dei nuovi iPhone durante il mese di settembre 2026. Un debutto quindi assieme alla prossima serie di iPhone 18.

Oltre a questo, Gurman ha poi rivelato che la piega del display del prossimo iPhone pieghevole sarà meno evidente. A quanto pare, infatti, sembra che Apple abbia intenzione di cambiare la posizione dei sensori touch presenti nella struttura dello schermo. Per il prossimo pieghevole, a detta di Gurman, l’azienda ha deciso di adottare i sensori in-cell. Questi andrebbero posizionati più in profondità all’interno del pannello è dovrebbero garantire per l’appunto un design più pulito con una piega meno evidente. Con i sensori on-cell utilizzati attualmente, invece, la piega risulta più evidente in quanto si collocano subito al di sotto del vetro frontale e possono creare delle bolle d’aria.

Se sarà effettivamente così, Apple potrebbe segnare una svolta in questo settore, con il suo primo iPhone pieghevole dal design unico.