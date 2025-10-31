TIM: Power, Iron e Special, le nuove soluzioni 5G per chi cambia operatore

Il catalogo mobile di TIM si arricchisce di nuove soluzioni pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza, con pacchetti che uniscono grandi quantità di giga, 5G incluso e prezzi stabili nel tempo. Le offerte della linea Power rappresentano una delle proposte più complete e competitive del momento, dedicate sia ai nuovi clienti provenienti da altri gestori sia agli under 30.

Offerte Power: libertà di scelta e connessione veloce con TIM

Tra le novità di punta spicca la TIM Power Supreme, riservata a chi proviene da Iliad o da operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. Al prezzo di 7,99 euro al mese, offre 250 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti. Una combinazione equilibrata che garantisce prestazioni elevate e un’ampia libertà d’uso.

La TIM Power Iron è invece la proposta più economica della gamma, con un costo di soli 6,99 euro al mese. Anche qui sono inclusi 200 GB in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS, con la stessa destinazione ai clienti che arrivano da Iliad e da operatori virtuali come Tiscali, CoopVoce e Fastweb.

Per chi desidera qualcosa in più, la TIM Power Special New offre 300 GB in 5G al prezzo di 9,99 euro mensili. È rivolta anch’essa ai clienti provenienti da Iliad e dagli operatori virtuali, mantenendo la formula con minuti illimitati e 200 SMS per tutti.

Soluzioni su misura per ogni profilo con TIM

La TIM Power Special Pro, sempre a 9,99 euro al mese, si rivolge invece a chi arriva da WindTre o Very Mobile, con 100 GB in 5G e la consueta formula con minuti illimitati e 200 SMS.

Tutti coloro che invece hanno meno di 30 anni d’età, possono scegliere la sempreverde TIM Young. Questa costa solo 9,99 euro al mese ed assicura agli utenti 200 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Bisogna solo recarsi nei negozi di TIM autorizzati, ma anche online sul sito ufficiale dell’azienda.