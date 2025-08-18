CoopVoce lancia EVO Unlimited, un’ occasione UNICA

La compagnia virtuale CoopVoce ha deciso di proporre un’iniziativa dedicata esclusivamente ai suoi utenti più fedeli. EVO Unlimited è la nuova promozione attivabile fino al 27 agosto e garantisce condizioni particolarmente vantaggiose. La formula prevede giga illimitati alla massima velocità disponibile, chiamate senza limiti verso tutti e mille SMS inclusi. Il costo mensile è fissato a 9,90 euro, con rinnovo automatico lo stesso giorno di ogni mese. Non sono previsti aumenti futuri, un dettaglio che CoopVoce sottolinea come segno di continuità rispetto alla sua politica commerciale.

Nessun vincolo e più servizi inclusi con CoopVoce

Uno degli elementi più interessanti riguarda il roaming. Gli utenti potranno utilizzare l’offerta senza limitazioni anche in Europa e nel Regno Unito, con la stessa disponibilità di giga prevista in Italia per i primi trenta giorni di permanenza all’estero. Per ripristinare i dati sarà necessario trascorrere almeno un mese consecutivo sul territorio nazionale. L’iniziativa è disponibile soltanto per i clienti attivi alla data del 7 luglio 2025 e può essere attivata tramite applicazione, area privata online, punti vendita Coop o chiamando il numero 188.

La proposta EVO Unlimited non prevede vincoli contrattuali né costi nascosti, rafforzando la trasparenza dell’offerta. CoopVoce mette a disposizione degli utenti anche servizi extra che migliorano l’esperienza d’uso quotidiana. Tra questi ci sono l’hotspot incluso senza spese aggiuntive, l’opzione LoSai per conoscere chi ha provato a chiamare e l’assistenza disponibile tramite app o chat con specialisti. Anche i numeri a sovraprezzo restano bloccati di default, per evitare addebiti indesiderati.

L’offerta è valida solo su smartphone e tablet, con utilizzo personale secondo le condizioni generali di contratto. CoopVoce punta così a confermare la propria immagine di operatore attento alle esigenze dei clienti storici, offrendo un pacchetto completo a un prezzo contenuto. La possibilità di cambiare promozione senza alcun costo in più rappresenta un ulteriore incentivo per chi desidera rinnovare il proprio piano tariffario senza pensieri. EVO Unlimited segna quindi un passo importante nel mondo delle promozioni mobile, con un equilibrio tra convenienza, affidabilità e libertà d’uso.