TIM ricorda, ultima possibilità super per alcuni ex clienti

Da qualche giorno l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti specifici di tornare attivando una delle sue offerte di rete mobile di rilievo. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di TIM Supreme GPRO. In queste ultime ore, l’operatore sta ricordando ai suoi ex clienti che mancano ormai pochissimi giorni per poterla attivare.

TIM ricorda ai suoi ex clienti: ultimi giorni per tornare con l’offerta mobile TIM Supreme GPRO

In queste ultime ore l’operatore telefonico italiano TIM sta ricordando ai suoi ex clienti che mancano pochissimi giorni per poter tornare attivando una delle sue super offerte. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama TIM Supreme GPRO. Quest’ultima è stata proposta da qualche tempo da TIM ai suoi ex clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad o da altri operatori telefonici virtuali.

Ora, però, mancano solo pochi giorni per poter tornare in TIM e per poterla attivare sul proprio numero. Per questo motivo, l’operatore ha avviato da poco una nuova campagna sms per avvisare per l’appunto i suoi fortunati ex clienti. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato dall’operatore in queste ore:

“Ultimi giorni per approfittarne! Se sei un cliente Iliad o di un operatore virtuale, TIM ti riserva un’offerta imperdibile: a soli 5,99E al mese con 150 GIGA 5G, minuti illimitati e l’intelligenza artificiale Perplexity PRO gratuita per un anno. Attivazione 6,99E, SIM 10E. Vieni nei negozi TIM entro il 29/10. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli”.

Come è possibile leggere dal messaggio, l’ultima data disponibile per poter tornare attivando questa offerta è il 29 ottobre 2025. Ricordiamo che ci troviamo di fronte ad un’offerta mobile di rilievo. Con TIM Supreme GPRO, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Questi si potranno utilizzare per navigare anche con connettività 5G, ma ad una velocità massima pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo da sostenere è pari a soli 5,99 euro al mese.