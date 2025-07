Iliad Giga 250: 250 GB e chiamate illimitate a 11,99 € al mese!

C’è qualcosa di rassicurante quando una cosa è chiara, semplice e – soprattutto – non cambia nel tempo. È il motivo per cui l’offerta Giga 250 di Iliad continua a far parlare di sé. Nessuna sorpresa, niente asterischi nascosti tra le righe: 250 giga, minuti e SMS illimitati, a 11,99 euro al mese. Sempre. Non per sei mesi, non “fino a nuovo avviso”. Per sempre.

Offerta Iliad 250 GB, minuti e SMS illimitati a prezzo fisso

In un mondo in cui ogni settimana spunta un nuovo piano tariffario con mille condizioni e dettagli da leggere con la lente d’ingrandimento, Iliad continua a giocare pulito. E fa tutto con una formula che, per molti, è diventata quasi un piccolo atto di ribellione: tanti giga, senza vincoli e con trasparenza totale.

I 250 giga sono in 4G, 4G+ e anche in 5G, ovviamente dove la rete è disponibile e il dispositivo lo supporta. Superato il limite? Se vuoi continuare, puoi farlo a 0,90 euro ogni 100 MB, ma solo se dai il tuo consenso. Niente “sorprese” sul credito. E ovviamente l’hotspot è incluso, così come tutti i servizi fondamentali: segreteria, controllo credito, nessuno scatto alla risposta, portabilità del numero, e anche la tecnologia VoLTE per chiamate più stabili e chiare.

Chi viaggia in Europa si porta dietro minuti, SMS e 16 GB dedicati in roaming, mentre verso oltre 60 paesi nel mondo ci sono minuti illimitati inclusi. Che tu stia chiamando un amico a Milano o un parente a Buenos Aires, la tariffa non cambia.

Ma forse il punto vero è un altro. Iliad continua a crescere perché le persone si sono stancate di sentirsi prese in giro. Vogliono un operatore che parli chiaro, che non modifichi le carte in tavola dopo pochi mesi, e che non faccia pagare a parte ogni servizio essenziale. E a quanto pare, sempre più persone stanno decidendo che questa rivoluzione vale la pena di essere vissuta. Anche solo per il gusto di sapere, ogni mese, esattamente cosa stai pagando. E perché.