Con One UI 8.5 arriva un sistema di notifiche più smart

La gestione delle notifiche è diventata un terreno cruciale su cui i produttori di smartphone si stanno concentrando. A tal proposito, Samsung sembra aver colto pienamente tale sfida. Con l’arrivo della One UI 8.5 l’azienda punta a ridefinire il modo in cui gli avvisi vengono percepiti, organizzati e gestiti. L’aggiornamento, previsto in versione Beta verso la fine del prossimo mese, segnerà un passo avanti nell’integrazione tra software e Galaxy AI. Le novità individuate nelle build di sviluppo indicano una funzione capace di dare priorità alle notifiche in base alle esigenze dell’utente. Attraverso un’apposita opzione nelle impostazioni, sarà possibile selezionare manualmente le applicazioni considerate più importanti. Così che i relativi messaggi compaiano sempre in testa all’elenco.

Samsung: ecco le novità offerte da One UI 8.5

E non è tutto. L’integrazione con Galaxy AI suggerisce un approccio più dinamico: l’algoritmo potrebbe analizzare le abitudini dell’utente e apprendere quali notifiche meritano attenzione prioritaria. Ciò in base alla frequenza e al contesto delle interazioni. Al momento, però, alcune aree rimangono ancora aperte. Non è chiaro, ad esempio, se sarà possibile attribuire priorità ai contatti preferiti, indipendentemente dalle app. Si tratta di una funzione che potrebbe rendere il sistema più intuitivo in situazioni d’urgenza.

Allo stesso modo, si ipotizza un miglioramento nel comportamento del pulsante “Cancella tutto”. Il quale potrebbe richiedere una conferma separata per evitare la rimozione involontaria delle notifiche ad alta priorità. Accanto a tali funzioni intelligenti, One UI 8.5 introdurrà anche un restyling grafico. Si tratta di nuove animazioni, effetti tridimensionali e transizioni più fluide.

Con tale versione, Samsung conferma la propria strategia di fondere intelligenza artificiale e design dell’interfaccia in un ecosistema sempre più proattivo e personalizzabile. Un’evoluzione che non riguarda solo la tecnologia, ma il modo in cui l’utente si relaziona con il proprio dispositivo. Segnando un ulteriore passo verso un’esperienza mobile che si adatta alle esigenze individuali dei singoli utenti.