Vodafone: nuove promozioni 5G per chi arriva da altri gestori

Il periodo di Vodafone si sta distinguendo in maniera positiva per le offerte che il gestore ha deciso di lanciare ancora una volta. Sono 3 infatti le offerte disponibili durante questa fine del mese di ottobre, tutte molto interessanti. Non si può notare proprio nei prossimi paragrafi che spiegano precisamente tutte le peculiarità di ogni soluzione mobile.

Vodafone 6,99 5G: la più conveniente per chi arriva da Iliad e operatori virtuali

Tra le novità più interessanti figura la Vodafone 6,99 5G, dedicata a chi proviene da Iliad o da gestori virtuali come Fastweb e PosteMobile. L’offerta prevede 100 giga in 5G, chiamate senza limiti verso numeri mobili e fissi e messaggi illimitati. Con un costo mensile di 6,99 euro, rappresenta una delle proposte più accessibili dell’operatore, ideale per chi desidera passare a Vodafone senza rinunciare alla velocità e alla stabilità della sua rete.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per chi ha già una linea fissa

Per chi dispone di una connessione domestica Vodafone, la compagnia mette a disposizione la Vodafone Family+ 5G, un piano che offre Internet illimitato in 5G insieme a minuti e SMS senza limiti. L’obiettivo è integrare rete mobile e rete fissa, consentendo una gestione unificata dei servizi e garantendo una navigazione continua sia in casa sia in mobilità.

Vodafone 11,99 5G: per chi proviene da TIM, WindTre e Very

Infine, la Vodafone 11,99 5G è riservata a chi decide di lasciare TIM, WindTre, Kena o Very Mobile. Include 100 giga in 5G, chiamate illimitate e SMS senza limiti, ma può diventare ancora più generosa: attivando gratuitamente il servizio SmartPay, che consente la ricarica automatica dal conto corrente, i giga mensili salgono a 150.

Con questa nuova linea di offerte, Vodafone rafforza la propria posizione nel mercato mobile, puntando su connettività veloce, ampia copertura e flessibilità, senza trascurare la trasparenza dei costi e la qualità del servizio.