La One UI 8 arriva ovunque: Samsung aggiorna i Galaxy Tab S9 e altri tre smartphone

Samsung

Samsung continua senza sosta la distribuzione di Android 16 con interfaccia One UI 8, confermando ancora una volta il suo impegno nel mantenere aggiornato il parco dispositivi, anche quello non di ultima generazione. Dopo Galaxy S24 e i pieghevoli Z Fold e Z Flip, tocca ora ai Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra, che ricevono ufficialmente l’update anche in Italia, insieme a Galaxy A73 5G, Galaxy M06 e Galaxy F06.

Android 16 e One UI 8 arrivano sui Galaxy Tab S9

Dopo il debutto in Corea del Sud, l’aggiornamento raggiunge anche gli utenti italiani con il firmware DYJ1, dal peso di oltre 3 GB. Il pacchetto include non solo Android 16, ma anche la nuova patch di sicurezza di settembre 2025, che corregge oltre 80 vulnerabilità tra CVE e SVE.

Sul piano delle novità, One UI 8 introduce affinamenti diffusi e integrazioni AI già viste sui Galaxy S24:

Galaxy AI potenziata, con funzioni per la generazione di testo e traduzioni in tempo reale;

Studio Ritratti ora in grado di creare ritratti realistici anche per gli animali domestici;

Nuove personalizzazioni per schermata di blocco e Always-On Display;

Quick Share più rapido e intuitivo per la condivisione di file;

Miglioramenti in Samsung DeX, ora capace di aprire fino a tre app affiancate;

Controlli della fotocamera rivisti e più intuitivi;

Aggiornamenti per le app preinstallate, come Samsung Notes, Meteo, Promemoria, Health, Internet Browser e Calendario;

Potenziamenti per la sicurezza Knox Matrix e nuove funzioni di accessibilità.

Dopo l’installazione, è consigliabile aggiornare manualmente le app tramite Galaxy Store e Google Play Store, per abilitare le nuove funzioni integrate con Android 16.

Galaxy A73 5G: ultimo grande aggiornamento con Android 16

Anche il Galaxy A73 5G, smartphone lanciato nel 2022, riceve il suo ultimo major update con Android 16 e One UI 8. Il firmware A736BXXUAGYJ1 (2,5 GB) porta migliorie grafiche e prestazionali, sebbene senza le funzioni avanzate di Galaxy AI riservate ai top di gamma.

Tra le novità più rilevanti:

Interfaccia più fluida e personalizzabile;

Nuove opzioni per schermata di blocco e temi dinamici;

Aggiornamenti per tutte le app Samsung;

Miglioramenti di stabilità generale e consumo energetico ottimizzato.

Anche in questo caso sono integrate le patch di sicurezza di settembre 2025.

Galaxy M06 e F06: l’aggiornamento parte dall’India

Samsung non dimentica i modelli entry-level. I nuovi Galaxy M06 e F06 stanno ricevendo Android 16 e One UI 8 con i firmware M066BXXU3BYI8 e E066BXXU3BYI8, con un download di oltre 2 GB. Le novità, più contenute rispetto ai dispositivi premium, includono: