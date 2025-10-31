Xiaomi 15T Pro, che REGALO su Amazon: sconto e Xiaomi Watch S4 GRATIS

Nuova grande opportunità di acquisto su Amazon in questi giorni di fine mese, con l’accesso a Xiaomi 15T Pro, uno smartphone che porta con sé prestazioni incredibili a un prezzo tutt’altro che impossibile da raggiungere. Il consumatore si ritrova, oltretutto, a poter abbracciare anche un regalo, o omaggio, ricevuto direttamente presso il proprio domicilio senza sforzo alcuno.

Lo smartphone è prima di tutto caratterizzato da dimensioni leggermente superiori alla media, essendo comunque abbastanza pesante, raggiunge 210 grammi, e relativamente complesso da tenere in mano, con 162,7 x 77,9 x 7,96 millimetri di spessore. Il tutto porta ad avere un display da 6,83 pollici di diagonale, è un AMOLED con risoluzione di 1280 x 2772 pixel, densità di 447 ppi e refresh rate a 144Hz (sempre con protezione Gorilla Glass 7i).

Il processore è il MediaTek Dimensity 9400 Plus, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 3,73 GHz di frequenza di clock, con GPU Immortalis-G925 MC12, spostandosi anche su una configurazione con 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna (ma questa varia in relazione alla variante che scegliete voi stessi di acquistare). A prescindere da questo, va notato che il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da tre sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 50 megapixel e anche un teleobiettivo 5x con angolo massimo di ripresa di 120 gradi.

Andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech se volete le offerte Amazon e tutti i migliori codici sconto gratis sul vostro smartphone.

Xiaomi 15T Pro, ecco il regalo che stavamo aspettando

Una promozione davvero imperdibile vi attende proprio su Amazon, arriva lo sconto che nessuno si aspettava di vedere, non tanto per la spesa finale dello Xiaomi 15T Pro, in vendita a questo link a 799,90 euro, quanto per la possibilità di ricevere, a costo azzerato, lo Xiaomi Watch S4 (lo smartwatch di punta dell’azienda sudcoreana).