One UI 8 interviene su una recente vulnerabilità

Samsung ha compiuto un passo importante riguardo sicurezza con One UI 8. Nello specifico, l’azienda sudcoreana ha rinnovato radicalmente l’Area Personale grazie all’introduzione delle nuove API per il Private Space fornite da Android. Si tratta di una revisione tecnica che cambia il modo in cui tale spazio è integrato nel sistema operativo. A beneficiarne è soprattutto la protezione dei dati. Le informazioni contenute nell’Area Personale risultano ora ancor più separate e inaccessibili rispetto al resto dell’ambiente Android. Inoltre, tale aggiornamento, oltre a portare migliorie funzionali, ha consentito a Samsung di risolvere un serio difetto. Il problema permetteva a chiunque fosse in possesso fisico del dispositivo di aggirare le protezioni e accedere ai contenuti dell’Area Personale nonostante la presenza di un passcode.

Samsung: ecco le modifiche in arrivo con One UI 8

Per capire perché tale vulnerabilità era così grave, bisogna considerare come Android gestisce i profili. Il sistema operativo di Google offre la possibilità di creare spazi utente separati. Ognuno con un set distinto di dati delle app, pur condividendo alcune impostazioni comuni con il sistema. Il caso più comune è quello del profilo di lavoro, pensato per tenere separate attività personali e professionali su un unico telefono. Android, però, ha continuato a evolversi: la versione 14 ha introdotto i profili clone per duplicare app. Mentre la successiva, Android 15, ha aggiunto i profili privati, pensati proprio per sfruttare al meglio la nuova funzione Private Space.

Nel 2017, quando Samsung lanciò l’Area Personale, l’unica strada percorribile era affidarsi al profilo di lavoro. Un compromesso che si è rivelato problematico. Alcuni componenti di Android, infatti, non erano progettati per distinguere l’uso di quel profilo come contenitore di dati sensibili. Portando potenzialmente a esporre informazioni che invece dovevano rimanere riservate. Tale ambiguità ha rappresentato un punto debole per anni, finché l’azienda sudcoreana non ha potuto rimediare sfruttando l’introduzione del profilo privato.

La novità di One UI 8 consiste proprio nella riclassificazione dell’Area Personale. Ora non è più vista dal sistema come un profilo di lavoro, ma viene riconosciuta correttamente come spazio privato. Tale cambiamento ha implicazioni pratiche decisive. Strumenti come il selettore di immagini (Photo Picker) e il gestore dei permessi (Permission Controller) ora si comportano in modo coerente con le aspettative di sicurezza. Evitando che dati sensibili vengano mostrati al di fuori dell’ambiente protetto.

Rimane però un limite non trascurabile. Anche se Android 15 offre ufficialmente il supporto ai launcher di terze parti per gestire i profili privati, l’implementazione attuale di Samsung continua a non consentire tale integrazione. Ciò significa che, al momento, gli utenti non possono accedere all’Area Personale attraverso launcher alternativi. Per colmare tale lacuna, è necessario che Samsung adotti completamente le nuove API messe a disposizione da Google. Completando così il percorso verso una gestione davvero moderna e sicura degli spazi privati.