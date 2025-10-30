1Mobile, tutti piani tariffari da non perdere assolutamente

1Mobile è sempre dalla parte dei clienti, poiché riesce a introdurre dei piani tariffari strepitosi che siano davvero convenienti per tutti. Le tariffe dell’operatore telefonico virtuale comprendono quasi sempre minuti, SMS e giga, con cui navigare a una velocità elevata. Inoltre in alcune tariffe sono associati dei servizi per l’estero.

1Mobile e i piani tariffari da non perdere

I piani tariffari di 1Mobile sono tanti e tutti molto interessanti, per diversi motivi. Tra le offerte più apprezzate dai clienti spicca Flash 5G 260, con cui si può avere a disposizione 260 giga di Internet con tecnologia 5G Full Speed, minuti illimitati e 60 SMS. La tariffa ha un costo di soli 4,99 euro per il primo mese, mentre a partire dal secondo mese il costo sale a 8,99 euro, prezzo sempre super conveniente.

La seconda tariffa da prendere in considerazione e Flash 120 Limited Edition, con cui gli utenti possono avere 120 giga di Internet, minuti illimitati e 40 SMS. Il costo in questo caso è di 5,99 euro al mese. Per tutti gli utenti che abbiano bisogno di più giga, 1Mobile ha pensato anche a Speed 5G 150 Limited Edition. La tariffa presenta 150 giga di Internet con tecnologia 5G Full Speed, minuti illimitati e 60 SMS. In questo caso per il primo mese il costo è di 5 euro, mentre a partire dal secondo passa a 6,99 euro al mese.

Per non parlare di Speed 5G 200 Limited Edition, che comprende 200 giga di Internet tecnologia 5G Full Speed, minuti illimitati e 50 SMS. Il costo è di 5 euro per il primo mese, mentre a partire dal secondo mese diventa di 7,99 euro al mese.

Il costo di attivazione di tutte le tariffe appena descritte è gratuito in portabilità da qualsiasi operatore telefonico, che sia tradizionale o virtuale. Mentre per quanto riguarda l’attivazione di una nuova SIM, il costo di attivazione della tariffa diventa invece di 5 euro.