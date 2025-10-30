YouTube: i “mi piace” diventano animati

YouTube introduce una nuova forma di interazione visiva. Quest’ultima ha lo scopo di rendere l’esperienza dell’utente più coinvolgente. Si tratta dei like animati. Con un semplice tocco sul pulsante del “mi piace”, gli spettatori possono ora vedere un’animazione tematica che varia in base al contenuto del video. È una mossa che combina estetica e strategia, rafforzando il legame tra pubblico e piattaforma. Il tutto incentivando anche la partecipazione attiva. Ciò significa che, invece di limitarsi a un simbolo statico, il like si trasforma in un piccolo evento visivo. Per un video musicale può apparire una nota, per uno sportivo un pallone che rotola. Ogni animazione, dunque, riflette la categoria del contenuto.

YouTube: ecco come funzionano le nuove animazioni

Secondo quanto osservato dal designer e iconografo Andreas Storm, che ha raccolto in due clip le diverse varianti grafiche, esisterebbero circa una ventina di animazioni distinte. Al momento, i like animati risultano disponibili solo sulla versione web di YouTube. Eppure, in base ai primi riscontri, il rollout sembra essere in corso anche su altre piattaforme. È una strategia tipica di Google, che tende a distribuire gradualmente le nuove funzioni per monitorarne l’impatto e correggere eventuali criticità. Il tutto prima di un rilascio globale.

Tale scelta di introdurre elementi visivi non è casuale. In un ecosistema dominato dai tempi rapidi e dall’attenzione frammentata, rendere il gesto del like più attraente significa incentivare l’engagement e fidelizzare il pubblico. Inoltre, si inserisce in un percorso di evoluzione più ampio. Il quale punta a migliorare la qualità e la personalizzazione dell’esperienza digitale. Proprio di recente, la piattaforma ha annunciato l’uso dell’intelligenza artificiale per ottimizzare la resa dei video a bassa definizione.

Con i like animati, YouTube introduce un dettaglio estetico, ma non solo quello. Ridefinisce anche il modo in cui l’interazione digitale può essere percepita. Ogni clic diventa una micro-esperienza visiva, un gesto che unisce funzionalità, gioco e riconoscimento.