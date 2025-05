1Mobile ripropone Flash 120 Limited Edition: la super offerta mobile

La promozione più recente firmata 1Mobile si chiama Flash 120 Limited Edition, ed è pensata per chi vuole risparmiare senza rinunciare a un servizio completo. Attivabile fino al 31 maggio 2025, essa prevede un pacchetto che include 120GB di traffico dati, minuti illimitati e 40 SMS al costo mensile di 5,99€. L’attivazione è gratuita per chi passa a 1Mobile da qualsiasi altro operatore. Chi invece sceglie di attivare una nuova SIM senza portabilità dovrà pagare un contributo iniziale di 4€.

1Mobile: condizioni chiare, gestione semplice e massima trasparenza per i clienti

Una volta attivata, l’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, ma il traffico non utilizzato non può essere accumulato. In caso di superamento della soglia dati, la navigazione verrà bloccata fino all’eventuale acquisto di un pacchetto extra o al successivo rinnovo. La gestione completa del piano, dai consumi residui alle ricariche, è disponibile sia tramite app ufficiale che nell’area personale del sito. La promo è valida anche in Europa, in linea con il regolamento sul roaming.

L’offerta di 1Mobile è rivolta ai nuovi clienti, sia quelli che effettuano la portabilità sia quelli che attivano un nuovo numero. In caso di passaggio da altro operatore, il processo deve essere completato entro 30 giorni o prima del primo rinnovo mensile, altrimenti verranno addebitati i 4 euro inizialmente scontati. Va precisato che i servizi dati di 1Mobile non sono compatibili con i dispositivi dotati di sistema operativo Blackberry OS. Alcune limitazioni possono riguardare anche modelli specifici di telefoni Brondi e Wiko. L’ operatore chiarisce che non può essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti derivanti da incompatibilità tecniche.

In più un cliente effettua la portabilità verso un altro operatore entro i primi sei mesi, eventuali bonus promozionali potranno essere detratti dal credito residuo.

Il costo di eventuali modifiche al piano, come il restart o il cambio offerta, è di 5 euro più il canone. In ogni caso, la libertà di gestire ogni aspetto dell’offerta senza vincoli contrattuali rende Flash 120 una delle soluzioni più vantaggiose del momento.