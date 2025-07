Offerta Estiva 1Mobile: Giga, chiamate e 5G a prezzi imbattibili

Navigare in 5G, senza limiti per le chiamate e con una valanga di giga oggi è possibile grazie a 1Mobile. L’operatore infatti lancia ufficialmente Flash 5G 260, una delle promozioni più competitive dell’estate 2025. Il primo mese costa solo 4,99€, mentre dal secondo in poi il canone si stabilizza a 8,99€. Chi arriva da qualsiasi altro gestore può attivare l’offerta gratuitamente, mentre per chi richiede un nuovo numero è previsto un costo di 10€ per la SIM.

Gestione facile e flessibilità totale con 1Mobile

L’offerta è valida fino al 31 luglio 2025 e prevede 260GB di traffico dati mensili in 5G, se disponibili i requisiti tecnici minimi richiesti. In caso contrario, la navigazione avverrà in 4G. La rete utilizzata è quella Vodafone, garanzia di copertura e stabilità. Completano il pacchetto minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 SMS inclusi. Il traffico non consumato non si accumula per il mese successivo e, in caso di esaurimento dati, la navigazione viene bloccata fino a nuova attivazione o acquisto di pacchetti extra.

1Mobile ha pensato anche alla gestione semplice dell’offerta. Tutto è controllabile direttamente dall’app ufficiale o dall’Area Personale del sito web. La promozione si rinnova in automatico ogni mese. Se il credito residuo non copre il costo del rinnovo, la promo resta sospesa fino a nuova ricarica. Dopo due mesi consecutivi di credito insufficiente, viene disattivata.

È possibile cambiare o riattivare la Flash 5G 260 anche da altre promozioni direttamente online, con un costo di 5€ più il canone previsto. Un più, è garantita la compatibilità con i servizi Extra, ma non con alcuni dispositivi come Blackberry OS o modelli Brondi e Wiko, per motivi tecnici. In caso di richiesta di portabilità verso un altro operatore nei primi 180 giorni, i bonus attivati saranno scalati dal credito in uscita. Insomma, si tratta di una soluzione ideale per chi cerca una grande quantità di dati, affidabilità e flessibilità a un prezzo contenuto, sia per l’uso quotidiano in Italia che all’interno dell’Unione Europea.