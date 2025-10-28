Ferrari F76, la supercar NFT del Cavallino Rampante

Ferrari ha presentato la nuovissima F76, una supercar nata per celebrare la leggendaria 24 Ore di Le Mans. Il legame tra il Cavallino Rampante e la corsa endurance per eccellenza è profondo, con la prima vittoria ottenuta proprio 76 anni fa, nel 1949, e l’ultima lo scorso giugno 2025 con la 499P per il terzo anno consecutivo.

Al fine di celebrare questo connubio sempre più importante per la Casa di Maranello, Ferrari ha creato la F76. La vettura è molto particolare in quanto non correrà mai sulle piste ma si tratta di un modello esclusivamente digitale.

Presentato sotto forma di NFT (Non-Fungible Token), gli ingegneri hanno creato una supercar svincolata da ogni regola e normativa esistente. In questo modo, è stato possibile dare vita ad una vettura dal design unico che si basa su linee visionarie tracciate per garantire la massima aerodinamica.

Ferrari ha lanciato la F76, una supercar completamente digitale pensata per essere un NTF esclusivo dedicata a clienti selezionati

Le soluzioni adottate per realizzare la supercar fondono biomimetica, principi architettonici, ingegneria e informatica. L’esercizio di stile realizzato da Ferrari non è fine a se stesso, serve a spingere sempre più in alto l’asticella del design e delle prestazioni, portando ad immaginare possibili soluzioni inedite.

Infatti, la F76 ha permesso alla casa di Maranello di formulare diversi brevetti, sottolineando la necessità di innovazione per creare anche solo una vettura digitale. La prima supercar NFT del Cavallino Rampante sarà disponibile per i clienti dell’esclusivo programma Hyperclub.

Ogni modello digitale creato per i fortunati possessori è stato creato seguendo le loro specifiche indicazioni. Potendo scegliere tra diverse opzioni di design, il livello di personalizzazione è stato senza precedenti. L’asset digitale permetterà di supportare le 499P impegnate a Le Mans e nel mondiale endurance che si apprestano a vivere un finale di stagione intenso che potrebbe consentire a Ferrari di vincere il Campionati Piloti e Costruttori nel WEC.