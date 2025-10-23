Ferrari celebra i 20 anni dell’esclusivo XX Programme

Ferrari ha sempre voluto offrire ai propri clienti vetture in grado di far sognare su strada e di dare il massimo in pista. Tuttavia, la necessità di dover rispettare i vincoli normativi ha sempre limitato il genio creativo dei tecnici di Maranello.

Al fine di superare questo limite, il Cavallino Rampante ha lanciato l’XX Programme che oggi compie 20 anni di attività. La divisione dedicata ai clienti più esclusivi permette di vivere eventi unici sui circuiti di tutto il mondo con vetture pensate appositamente per correre in pista e non omologate per la strada.

Le celebrazioni per questo importante traguardo si terranno in occasione delle Finali Mondiali, in programma dal 21 al 26 ottobre al Mugello. Tra le iniziative e attività ci saranno numerose sessioni dedicate proprio all’XX Programme.

Ferrari festeggerà i vent’anni dell’XX Programme in occasione delle Finali Mondiali previste dal 21 al 26 ottobre

Al momento, la Entry List conta oltre 40 vetture con altrettanti piloti-clienti che le guideranno all’Autodromo Internazionale del Mugello. Tra le vetture confermate spiccano certamente le 599XX e 599XX Evo che faranno cantare il loro 12 cilindri.

Non mancheranno le FXX K e le FXX-K Evo, derivate da LaFerrari, e spinte dal possente 12 cilindri termico supportato dall’Hy-Kers di derivazione Formula 1. Questa combinazione unica, permette alle vetture di generare un totale di 1050 Cv che, abbinati ai 530 kg di carico a 200 Km/h, le rende delle supercar da pista.

Le vetture dell’XX Programme scenderanno in pista giovedì 23 ottobre con due sessioni di 20 minuti alla mattina e al pomeriggio. Le supercar si alterneranno con gli eventi previsti anche venerdì, sabato e domenica. Inoltre, sfileranno insieme a tutte le altre vetture del Cavallino Rampante in occasione del Ferrari Show previsto per domenica.

Le Finali Mondiali al Mugello permetteranno di concludere nel migliore dei modi una stagione intensa per l’XX Programme e consentiranno agli appassionati di ammirare da vicino i modelli più iconici del Cavallino Rampante.