WhatsApp: attenti a questo gruppo, sta derubando chiunque capiti

L’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti quanti è WhatsApp, ogni utente sul proprio dispositivo infatti ha installato il social di messaggistica istantanea e lo utilizza praticamente tutti i giorni dal momento che quest’ultimo fa davvero e proprio ponte di collegamento con tantissime altre persone, tutto questo insieme alle funzionalità sempre eccellenti e in grado di garantire un’esperienza d’uso davvero senza problemi hanno trasformato WhatsApp nell’applicazione più utilizzata da chiunque e dunque presente su tantissimi smartphone.

Questa enorme popolarità purtroppo rappresenta anche il tallone d’Achille che espone gli utenti che usano WhatsApp a pericoli costanti caratterizzati dalle truffe online, i truffatori infatti hanno capito che usare WhatsApp può essere un mezzo davvero redditizio poiché di fatto consente di raggiungere davvero tantissime persone con molta più facilità, ovviamente più persone vengono attaccate maggiore sarà la probabilità di avere successo.

Il fenomeno dunque sta dilagando su WhatsApp ormai da diverso tempo e anche qui in Italia ovviamente è arrivato forte e veramente, truffe di vario genere infatti vengono segnalate e sempre di nuove ne arrivano ogni giorno, oggi per l’appunto vi raccontiamo di una nuova truffa che sta davvero seminando il panico, scopriamo insieme tutti i dettagli su come funziona.

Truffa del gruppo ingannevole

La truffa di oggi, sostanzialmente si presenta alle vittime sottoforma di un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti senza preavviso e dove vi verrà proposto di ottenere dei guadagni davvero molto svolgendo piccoli compiti come mettere like ad alcuni video su YouTube oppure scrivere dei commenti specifici, in cambio infatti i truffatori invieranno dei bonifici di qualche euro in modo tale da far abbassare la guardia e ottenere la massima fiducia di chi sta cascando nella truffa, quest’ultima scatterà in un secondo momento quando i truffatori proporranno alla vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro promettendo, ovviamente con l’inganno, di restituire la somma aumentata in modo decisamente importante, infatti quei soldi sparirebbero in meno che non si dica lasciando la vittima senza nessuna possibilità di recuperare la cifra.